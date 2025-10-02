مؤلفات هشام خرما على المسرح الكبير بالأوبرا

القاهرة - محمد ابراهيم - تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلًا للموسيقار هشام خرما بمصاحبة الأوركسترا فى الثامنة مساء الجمعة 3 أكتوبر على المسرح الكبير بالأوبرا.

تفاصيل الحفل

يأتي الحفل ضمن خطط وزارة الهادفة إلى إعادة صياغة الوجدان الجمعى ويضم مجموعة من مؤلفات هشام خرما الخاصة التي تحمل مذاق العصر وتدمج الآلات الشرقية والغربية منها أندلس، فيرست فوياج، أفق، أمل، خلخال، وادى الملوك، الحكاية، البداية، إيمان، مراكش، مدار، تحرك، الغروب، النهاية إلى جانب عدد من ألحانه الغنائية منها مسافر إنت لـ لينا شاماميان، أيها الحب، ياغالى لـ نوران أبو طالب، حلم لـ ميريل مختار وغيرها من معزوفات الموسيقى العربية الشهيرة منها حلوة بلادي السمرا، شمس الزناتي.

معلومات عن هشام خرما

يذكر أن هشام خرما عازف بيانو ومؤلف وموزع موسيقى، قدم العديد من الحفلات الناجحة في مختلف الأماكن الثقافية، وضع العديد من الألحان الدعائية وشارك في أعمال فنية مع شعراء ومطربين مصريين، أطلق ألبومين تضمنا توجهاته الموسيقية الإبداعية هما اليقين وكن وسبقهما بألبوم أرابيسك الذي تعاون خلاله مع الموسيقار اليوناني ياني.