بعد النجاح الكبير للحملة بنسختها الأولى.. MBC الأمل تطلق حملة التوعية بسرطان الثدي بنسختها الثانية من الرياض وجدة والقاهرة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت MBC الأمل، جناح المسؤولية الاجتماعية والمؤسساتية في "مجموعة MBC"، عن إطلاق حملتها التوعوية الثانية بسرطان الثدي بالتعاون مع مجموعة السعودي الألماني الصحية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الحملة بنسختها الأولى العام الماضي. تتميز الحملة التي تمتد على مدى شهر أكتوبر في ثلاث مدن عربية هي الرياض وجدة والقاهرة باشتمالها على جانبٍ علاجي إنساني، في موازاة الجانب الإعلامي والتوعوي والاستشاري.

تفاصيل الحملة

تعتمد الحملة على تواجد MBC الأمل على الأرض في المدن العربية الثلاث بهدف التفاعل المباشر مع السيدات، وإجراء الكشوفات المبكرة، والتكفل بحالات علاجية، إلى جانب رفع الوعي من خلال التغطيات الإعلامية المكثقة عبر منصات وقنوات وصفحات مجموعة MBC الفضائية والرقمية.

بسام البريكان

في هذا السياق قال بسام البريكان، مدير عام التواصل المؤسسي والعلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية والمؤسساتية في "مجموعة MBC": تأتي هذه المبادرة في إطار التزام مجموعة MBC بالمسؤولية الاجتماعية حيث تهدف إلى تعزيز دورنا في خدمة المجتمع ورفع الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، إلى جانب التكفل بعلاج عشرين حالة، وتقديم فحوصات مجانية، فضلًا عن تنظيم جلسات حوارية مع أطباء متخصصين، ومشاركة قصص ملهمة لمحاربات اثبتوا أن الأمل لا يزال حاضرًا وقادرًا على صناعة التغيير".