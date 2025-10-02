نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علا رشدي: أشارك في مسلسل "بنج كلي" وقريبا بودكاست "وجهة مازر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة علا رشدي ضيفة على برنامج اصحى بإنرجي عبر محطة راديو إنرجي 92.1 مع باسم كميل وسارة المنذر.

تصريحات علا رشدي:



وتحدثت علا رشدي عن تجربة سوبر ماما ومحاولتها للتوازن بين عملها وتجربتها كأم لطفلين، مشيرة إلى أنها تحاول التوفيق بين التصوير ومواعيد جدول ابنتها وابنها.



وأشارت علا رشدي إلى أنها تحاول توفير وقت مميز مع طفليها وتنظيم المواعيد لتحقيق هذا التوازن.

وكشفت علا رشدي عن مشاركتها في مسلسل "بنج كلي" مع المخرجة نادين خان وسلمى أبو ضيف والفنان دياب سيتم عرضه خارج موسم رمضان.



وأشارت علا رشدي إلى أنها تحضر حاليًا لبودكاست "وجهة مازر" لتقديم محتوى عن الأمومة بطريقة ساخرة. موضحة أنها لا تجد صعوبة دائمًا في البحث عن أفكار محتوى جديدة للحفاظ على استمرارية ما تقدمه.

آخر أعمال علا رشدي:

وعلى جانب أعمال علا رشدي، يذكر إن مسلسل فراولة يعد آخر أعمالها، والذي عرض في موسم رمضان 2024، بطولة كل من الفنانة نيللي كريم، شيماء سيف، أحمد فهيم، صدقي صخر، حجاج عبد العظيم، توني ماهر، جيلان علاء، وآخرين.