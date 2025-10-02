نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدارات متنوعة وبرنامج فني حافل لقصور الثقافة في معرض دمنهور الثامن للكتاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة في فعاليات الدورة الثامنة من معرض دمنهور للكتاب، الذي تنطلق فعالياته اليوم الخميس، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، حتى 11 أكتوبر الحالي، بمكتبة مصر العامة بمدينة دمنهور، وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وتقدم هيئة قصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، أحدث إصدارات سلاسل النشر التابعة لها، منها: أصوات أدبية، نصوص مسرحية، الدراسات الشعبية، الذخائر، آفاق السينما، آفاق الفن التشكيلي، والفلسفة، وغيرها.

كما يضم جناح الهيئة إصدارات سلاسل: آفاق عالمية، الهوية، كتابات نقدية، حكاية مصر، ومن العناوين المطروحة: "الناس في الواحات"، "حكاية مصر الجديدة"، "المسافر"، "السخرية والأزياء الممنوعة في العصر المملوكي"، "إرشاد الألبا إلى محاسن أوروبا"، "خربشات في التراث الشعبي المصري"، "الأبعاد الاجتماعية للثقافة الشعبية"، "رحلة العائلة المقدسة"، "مذكرات وذكريات"، "الأساطير المتعلقة بمصر"، "الهوامل والشوامل"، "مقامات بديع الزمان الهمذاني"، "سيوة واحة الأحلام والأساطير"، "تاريخ الحركة القومية"، "حكاية الدساتير المصرية في مائتي عام"، "تاريخ آداب العرب"، "الطبعة الفنية.. فكر وجماليات"، الذات والمرآة"، "الحكايات الشعبية المصرية"، "مذكرات سنوحي المصري"، "الانعزاليون في مصر"، "في الشخصية المصرية.. الأسرة العلوية"، وغيرها من العناوين، بالإضافة إلى الروايات العالمية، ومؤلفات أعلام الفكر والأدب، وإصدارات النشر الإقليمي، وركن خاص بكتب ومجلات قطر الندى للأطفال، وتقدم جميعها بأسعار مخفضة، وتنفذ مشاركة الهيئة في المعرض من خلال الإدارة العامة للتسويق.

كما تقدم هيئة قصور الثقافة برنامجا فنيا حافلا من خلال فرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، يتضمن عروضا متنوعة لفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية.

ويشهد اليوم الافتتاحي عرضا فنيا لكورال أطفال قصر ثقافة الطفل بدمنهور، يليه يوم 3 أكتوبر عرض فني لفرقة الأنفوشي للفنون الشعبية، ويشهد يوم 4 أكتوبر حفلا فنيا لفرقة أبو قير للموسيقى العربية، وفي يوم 5 أكتوبر تقدم عروض فنية لفرقتي أطفال وطلائع دمنهور للفنون الشعبية، وقادرون باختلاف للفنون الشعبية (لذوي الهمم).



وفي يوم 6 أكتوبر يقدم عرض فني لفرقة البحيرة للإنشاد الديني، وتتواصل الفعاليات مع عرض فني لفرقة البحيرة للموسيقى العربية يوم 7 أكتوبر، يليه يوم 8 أكتوبر حفل فني لفرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية، كما تقدم فرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية باقة من العروض المستوحاة من الفلكلور السكندري يوم 9 أكتوبر، بجانب مشاركة مميزة لكورال أطفال كفر الدوار يوم 10 أكتوبر، وتختتم الفعاليات مع عرض فني لفرقة البحيرة للفنون الشعبية.

ويشهد المعرض مشاركة واسعة من قطاعات وزارة الثقافة، إلى جانب عدد من دور النشر الخاصة التي تقدم أحدث الإصدارات في مختلف المجالات، كما يصاحب المعرض برنامج ثقافي وفني متنوع يشمل ندوات أدبية، وأمسيات شعرية، وورشا إبداعية للأطفال.

ويستقبل المعرض جمهوره يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، بما يتيح الفرصة لعشاق القراءة باقتناء الكتب، سواء من داخل محافظة البحيرة أو المحافظات المجاورة.