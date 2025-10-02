نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. ليلة تكريم الرواد في إفتتاح مهرجان القاهرة لمسرح العرائس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتحت الدكتورة غادة جبارة رئيس اكاديمية الفنون والمشرف العام على مهرجان القاهرة لمسرح العرائس معرض فنون العرائس بقاعة مختار عبد الجواد للفنون التشكيلية داخل المبنى المركزي بالأكاديمية، وخلال جولتها بصحبة: الدكتور حسام محسب رئيس المهرجان والدكتور علاء حسب الله مدير القاعة قوميسير المعرض الدكتورة هبة عبد الحفيظ، استمعت لشرح من مصممين العرائس بأشكالها المختلفة والعروض التي شاركت بها من قبل أو العروض المستقبلية التي يمكن تخرج للنور من خلال وذلك بالاشتراك مع كل الجهات المشاركة بالمهرجان سواء مسرح العرائس أو كلية التربية الفنية بجامعة حلوان.

ثم توجهت إدارة المهرجان إلى مركز الثقافة والفنون قاعة سيد درويش لتدشين حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للعرائس والمهداة إلى الفنان جمال الموجي.



قدم حفل الافتتاح كلا من: العروسة «بمبة» والعروسة «مناع» بالإضافة إلى فنان العرائس محمد فوزي بكار، والذين رحبوا بالحضور وطلبوا من الدكتور حسام محسب رئيس المهرجان بالصعود لخشبة المسرح لإلقاء كلمته ومن بعده صعدت الدكتورة غادة جبارة رئيس الاكاديمية لافتتاح هذه الدورة التأسيسية من المهرجان.

عقب ذلك تم عرض فيديو مجمع عن كل الفعاليات التمهيدية للمهرجان من ورش وماستر كلاس وموائد مستديرة عقدت على مدار الشهرين الماضيين.



ثم تم تقديم عرض مصر جميلة وهو نتاج ورشة خيال الظل في المهرجان من تدريب وإخراج ايمن حمدون والتي تفاعل معها كل الحضور من الأطفال والكبار.



وخلال فقرات الحفل عرض فيلم بعنوان حكاية عروسة من اخراج حنان الشيمي والذي استضاف مجموعة كبيرة من العاملين في مجال صناعة عروض العرائس في مصر واختتم بقاء مع الدكتورة غادة جبارة والتي روت عن فكرة المهرجان وكيف قامت الاكاديمية بإنتاج عرض للعرائس لأول مرة من فكرتها وتم تصميم عروسة من ذوي الهمم لتكون بطلة هذا العرض.



ثم قامت الدكتورة غادة جبارة والدكتور حسام محسب بتكريم بعض من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان وهم: الدكتور محمود فؤاد صدقي مدير المهرجان والدكتورة مي مهاب نائب مدير المهرجان والأستاذ محمد عبد الحافظ نائب الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتور أسامة محمد علي مدير مسرح العرائس والمخرج محمد نور المدير السابق لمسرح العرائس والدكتور رضا حسنين والفنان عادل الكومي المدير السابق لمسرح الطفل، عمرو مصطفى مدير الشئون الإدارية، مايكل رفلة لجنة البرامج والعروض، المهندسة سماح نبيل التجهيزات الفنية، الدكتورة رحاب عصام منسق الشئون الإدارية، خالد التوني مقرر اللجنة العليا، المهندسة سارة شكري منسق عام المهرجان.



تلى ذلك تكريم إدارة المهرجان لبعض من أعضاء لجنة المشاهدة واختيار الاعمال المشاركة وهم: الفنانة القديرة عزة لبيب، الدكتورة رانيا بدر.

ثم جاءت لحظة تكريم الرواد في مجال مسرح لعرائس في مصر والوطن العربي وهم:

1- الفنان القدير جمال الموجي، والمهداة باسمه الدورة الأولى

هو له مدرسة خاصة في تصميم العرائس والديكور من اشهرهم: عروسة سمسم، عمل بالمسرح كمصمم ديكور وعرائس ومخرج ومؤلف، وتولى منصب مدير عام مسرح القاهرة للعرائس من ١٩٩٥ ل ٢٠٠٢، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية في مجال فن العرائس والديكور، وقام بتصميم العديد من عروض المسرح بداية من «بحر ورجالة» مرورا بـ شقاوة سمسم، سمسم العجيب، ٨٠ يوم حول العالم، الشاطر حسان، رحلة سنوحى، أنا وعرايسى في المطار، حلم الوزير سعدون، وقام بتأليف وإخراج ليه يا بهلول.



2- الفنانة القديرة فوزية عبد اللطيف

هي من جيل الفنانين الأوائل لفن العرائس من سنة ١٩٦٠، وشاركت في الكثير من عروض مسرح القاهرة للعرائس من أشهرهم: بنت السلطان، الليلة الكبيرة، حمار شهاب الدين، شقاوة سمسم، سمسم العجيب، سمسم وحمادة ونانا، اراجوز علي لوز، نميرة والقطة الصغيرة، الفارس الأسمر، عودة الشاطر حسن، سندريلا.



3- الفنان القدير رفعت الشربيني

هو شيخ النحاتين بالمسرح، وفنان متعدد المواهب فهو فنان تشكيلي ونحات وفنان عرائس ومدير خشبة مسرح ورئيس للأقسام الفنية بمسرح القاهرة للعرائس، وبدأ من بداية نشأة المسرح، وقام بنحت الكثير من عروض المسرح من أشهرهم: حمار شهاب الدين، صحصح لما ينجح، كما قام بتصميم عرض مغامرات سمسم وحماره تمتم، صحصح وجميلة.



4- الفنان القدير محمد عبد الله

وتسلمتها عنه نهاد شاكر، وهو من جيل رواد فرقة القفاز، وعمل كفنان عرائس وممثل بشري له طلة يحبها كل الأطفال فأصبح نجم من نجوم المسرح، واشتهر في دور «دبدوب» في البرنامج التليفزيوني «عروستي» مع ماما سامية، وشارك في الكثير من عروض مسرح القاهرة للعرائس منها: سمسم وحمادة ونانا، أبو علي، دبدوب الكسلان، بعد التحية والسلام، الرحلة العجيبة، الفارس الأسمر، جحا وبنورة، وأنا وعرايسى في المطار.



5- الفنانة القديرة بهيجة عمارة

هي من جيل الرواد لفرقة القفاز التي أنشئت سنة ١٩٦٤، وهي متعددة المواهب فهي ممثلة وذات صوت جميل شاركت بالأداء الصوتي والغناء والتمثيل البشرى في الكثير من عروض المسرح كما أنها فنانة عرائس متميزة شاركت في عروض: قاهر الاباليس مع العروسة والعريس، ابو على، سمسم وحمادة ونانا، الشاطر حسان، اخترنا لك، الامير الطائر، نميرة والقطة الصغيرة، سندريلا، الفارس الأسمر.



6- الفنان القدير محمد كشك

هو فنان شامل متعدد المواهب نحات فنان استعراضي وفنان عرائس مؤلف ومخرج، كما تولى إدارة مسرح القاهرة للعرائس من ٢٠٠٣ ل ٢٠٠٦، وأنشأ مدرسة العرائس لظهور جيل جديد من فناني العرائس بالمسرح، قام بنحت العديد من عروض المسرح مثل: عودة الشاطر حسن، عروستي، فركش لما يكش، وقام بتصميم عرائس على سبيل المثال: سفروت والمزمار، حابي وش الخير، كما قام بتأليف واخرج لمسرح القاهرة للعرائس عرضي: «الرحلة العجيبة» و«الأميرة والتنين».



7- الفنانة القديرة آيات خليفة

هي صاحبة التصميمات المميزة، وقامت بتصميم ديكور وعرائس العديد من العروض لمسرح القاهرة للعرائس منها: حابى وش الخير، فركش لما يكش، الرحلة العجيبة، «الأميرة والتنين»، وديكور عرض عروستي.



8- الفنانة القديرة علوية عبد الفتاح

كانت بدايتها مع عرض ٨٠ يوم حول العالم وتوالت الأعمال ما بين مصممة ديكور وعرائس، وكفنانة عرائس متميزة، كما شاركت في تصميم عرائس عرض سمسم وحمادة ونانا، وكمصممة ديكور في عرض جحا وبنورة، وشاركت كفنانة في عروض: حلم الوزير سعدون، الفارس الأسمر، الليلة الكبيرة، منوعات شعبية، عروستي، الرحلة العجيبة، ليه يا بهلول، سندريلا، ابو علي.



9- الفنان الراحل صلاح السقا

تستلمها عنه محمد نور، وهو من فنانين الرعيل الأول لفن العرائس، وبدأ مع أول عرض لمسرح القاهرة للعرائس سنة ١٩٥٩ مع عرض الشاطر حسن، وعمل كفنان عرائس وأخرج الكثير من عروض العرائس من أشهرهم الأيقونة «الليلة الكبيرة»، صحصح لما ينجح، أبو علي، عودة الشاطر حسن، حكاية سقا، حلم الوزير سعدون، كما تولى العديد من المناصب منها مدير لمسرح القاهرة للعرائس من ١٩٦٩ إلى ١٩٩٢م، ورئيس البيت الفني للمسرح، ورئيس المركز القومي للمسرح.



10- الفنان الراحل ناجي شاكر

تسلمها عنه دكتور طاهر عبد العظيم. وهو من كبار مصممي العرائس بمصر والعالم، وقام بتصميم عرائس أوبريت الليلة الكبيرة، كما قام بإخراج وتصميم عرائس رائعة اخرى من عروض العرائس؛ عرض حمار شهاب الدين، وقام بتصميم العديد من عرائس المسرح، وتعلمت على يديه الكثير من الأجيال وفناني العرائس.



11- الفنان الراحل فكري أمين

تسلمها عنه الدكتور أسامة محمد علي. وهو من فنانين الرعيل الأول لفن العرائس، وبدأ مع أول عرض لمسرح القاهرة للعرائس سنة ١٩٥٩ مع عرض الشاطر حسن، من أمهر فنانين العرائس، وأخرج العديد من عروض العرائس من أشهرهم: سفروت في أعماق البحار، الأميرة والبغبغان، سفروت والمزمار، سندباد والأميرة شهرزاد، وقام بتدريب الكثير من فنانين العرائس.

وتبدأ اليوم الخميس 2 أكتوبر عروض المهرجان: بعرض «ذات والرداء الأحمر» من انتاج مسرح القاهرة للعرائس ويقدم الساعة الخامسة مساء على نفس المسرح بالعتبة، ثم بالفرع الثاني لأكاديمية الفنون بالهرم يقدم عرضان: «زي العسل» وهو انتاج وزارة التربية والتعليم وتحديدا إدارة العمرانية التعليمية ويقدم الساعة الثامنة مساء على مسرح مدرسة الفنون 2 ثم عرض «جويا» وهو انتاج المعهد العالي لفنون الطفل ويقدم الساعة التاسعة مساء على مسرح نهاد صليحة.



الجدير بالذكر ان حفل افتتاح المهرجان اخرجته الفنانة رضوى رشاد عثمان والتي قدمت في بدايته فقرة بتقنية المسرح الأسود لتجميع لوجو المهرجان، وان العروسة «بمبة» مقدمة الحفل هي من تصميم الدكتورة ريم هيبة وتنفيذ الفنان حنا حبشي وتحريك وأداء دعاء حسام الدين، وان العروسة «مناع» مقدم الحفل هو من تصميم الفنان هشام علي وتنفيذ الفنان عزت حسني وتحريك وأداء صدام العدلة.