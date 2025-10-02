نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رضوان يواصل نشاطه الفني بأحدث أعماله في السينما والدراما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان محمد رضوان حالة من النشاط الفني بين السينما والدراما خلال الفترة الحالية، حيث يشارك في مسلسل شاهد قبل الحذف بجانب تارا عماد وفيلم زوجة رجل مش مهم الذي يجمعه بـ ياسمين عبدالعزيز.

مسلسل شاهد قبل الحذف

يشارك محمد رضوان في مسلسل شاهد قبل الحذف، بجانب تارا عماد، علي الطيب، سما إبراهيم، محمود عزب، سلوي عثمان، صفاء جلال، سماح السعيد، سمر علام، عمرو القاضي، ومحمد عبد الجواد، بالإضافة إلى عدد من طلبة معهد الفنون المسرحية، المسلسل من 30 حلقة، تأليف أمين جمال وشريف يسري، إنتاج حسن عسيري، وإخراج محمد أسامة.

فيلم زوجة رجل مش مهم

كما يشارك في فيلم زوجة رجل مش مهم بجانب ياسمين عبد العزيز، أكرم حسني، ومحمد رضوان، تأليف شريف الليثي، إخراج معتز التوني، وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، يمثل عودة ياسمين عبدالعزيز إلى السينما بعد غياب 7 سنوات، ويمثل أول تعاون فني بين ياسمين وأكرم حسني، والفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية.

آخر اعمال محمد رضوان

وكان آخر اعمال محمد رضوان هو مسلسل حسبة عمري، مكون من 15 حلقة، ومن بطولة روجينا، عمرو عبدالجليل، نادين، محمود البزاوي، محمد رضوان، علي الطيب، نور إيهاب، وإسلام إبراهيم، مع عدد من ضيوف الشرف منهن إلهام شاهين ورانيا فريد شوقي، والمسلسل من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

كما شارك محمد رضوان في بطولة مسلسل الكابتن بطولة أكرم حسني، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وهو مكون من 15 حلقة، ويضم آية سماحة، سوسن بدر، أحمد عبدالوهاب، رحمة أحمد، أحمد الرافعي، سامي مغاوري، عمر شرقي، مؤمن نور، ميمي جمال، ووئام مجدي، ومن قصة أيمن الشايب، تأليف عمرو الدالي، وإخراج معتز التوني.