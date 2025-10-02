الرياض - كتبت رنا صلاح - اختارت لجنة موقع TC Candler العالمي النجمة نسرين طافش ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2025، بعد تصويت واسع من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ترشيحات لجنة متخصصة من الموقع، وجاء اختيار نسرين تقديرًا لجمالها الطبيعي وحضورها القوي في الدراما العربية من خلال أعمالها الفنية المتنوعة، لتكون ضمن قائمة تضم أبرز نجوم الفن والموضة على المستوى الدولي، ويعد هذا التصنيف من أكثر القوائم شهرة ومتابعة عالميًا ويحقق تفاعلاً واسعًا سنويًا.

نسرين طافش تدخل قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2025

وتعد هذه المرة الثالثة التي تُدرج فيها نسرين طافش ضمن قائمة “أجمل 100 وجه في العالم”، بعد أن سبق لها أن نالت لقب ثالث أجمل امرأة مسلمة في العالم في تصنيف لموقع illGap News البريطاني عام 2022، مؤكدة بذلك مكانتها بين أبرز النجمات على الساحة العربية.

وعلى الصعيد الفني، عادت نسرين طافش إلى الغناء في صيف هذا العام بأغنية “روقان” على طريقة الفيديو كليب، وحققت الأغنية نجاحًا لافتًا وتفاعلًا جماهيريًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية من كلمات الشاعر محمود الغنيمي، وألحان مصطفى بسى، وتوزيع محمود الشاعري، ومكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وأخرج الفيديو كليب حسام الحسيني في الساحل الشمالي.

ويعزز نجاح أغنية “روقان” حضور نسرين طافش كفنانة متعددة المواهب تجمع بين التمثيل والغناء، بعد سنوات من التركيز على التمثيل، حيث كان آخر ألبوماتها “الحلوة” قد صدر عام 2019 وحقق مجموعة من الأغاني الناجحة للجمهور العربي.