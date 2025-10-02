الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أن موسم الرياض المقبل سيشارك فيه العديد من الجنسيات، مشيرًا إلى أن سبب نجاح الموسم يكمن في دعم وتفاعل السعوديين فقط، ونشر تركي آل الشيخ فيديو دعائي للموسم وعلق عليه قائلًا: “أكبر نجوم الكوميديا على مستوى العالم يقدمون عروض لمدة شهر تقريبًا في الرياض، مختلف الجنسيات وهذا جزء بسيط من جدول العام في مدينة الرياض المزدحم بالفعاليات والأحداث الترفيهية والرياضية والثقافية والسياحية والمعارض”.

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل موسم الرياض ويؤكد اعتماد السعوديين أساس النجاح

وأضاف تركي آل الشيخ أن موسم الرياض يشارك فيه كل الجنسيات، إلا أن النجاح الأساسي يعود بعد توفيق الله ودعم القيادة إلى السعوديين، مؤكّدًا أن البقية قابلة للتغيير والتحديث بما يتوافق مع رغبة الموسم وجمهوره، وقال: “بختصار نجاحنا بايدينا وموسمنا مفتوح للجميع للمشاركة فيه حسب احتياجنا”.

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن سابقًا استغناء موسم الرياض عن الفنانين المصريين، مشيرًا إلى أن الاعتماد في الحفلات الغنائية سيكون على العازفين والموسيقيين السعوديين والخليجيين، مع اعتماد شبه كامل على المسرحيات السعودية والخليجية، مع بعض التطعيم بمسرحيات سورية وعالمية.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات موسم الرياض في 16 أكتوبر الجاري، وتستمر حتى 14 فبراير، وتشمل مجموعة متنوعة من العروض والفعاليات التي تجمع بين الترفيه والثقافة والرياضة والمعارض.