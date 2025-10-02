الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت النجمة حنان مطاوع رفضها القاطع لاستخدام صورتها أو صوتها، هي ووالديها، في أي عمل فني أو إعلامي مصمم بالذكاء الاصطناعي دون الحصول على إذن كتابي مسبق، وذلك بعد انتشار فيديو يظهرها هي وعدد من النجوم مع ذويهم الراحلين، مستخدمًا تقنيات AI، وكتبت حنان مطاوع عبر حسابها على فيسبوك: “صحيت من كام يوم على فيديو إنساني تم استخدامي فيه أنا ومجموعة من زملائي بـAI وإحنا في لحظات مؤثرة مع أبي الله يرحمه ومع أهالي زملائي المتوفيين، ما عنديش شك في نية صانع المحتوى، ولكن هل من حق أي حد أنه يستخدم صورتي وصور والدي دون الرجوع لي؟”.

حنان مطاوع تؤكد رفضها استخدام صورتها وصوت والديها في أعمال AI دون إذن كتابي

وأضافت حنان مطاوع أنها تتساءل عن إمكانية استخدام صورتها أو صوتها في أعمال تخالف قناعاتها، معتبرة أن ما يحدث حاليًا يمثل انتهاكًا للحقوق وسلبًا للحق في الموافقة أو الرفض، مشيرة إلى أن استخدام التكنولوجيا لأغراض إنسانية لا يبرر استغلال الصور أو الأصوات دون إذن، وأوضحت: “جميل أن نستخدم التكنولوجيا في فائدة الناس، لكن أعتقد أن ما يبدأ بشكل إنساني قد يتحول لاحقًا إلى سرقة وانتهاك للحقوق”.

واختتمت النجمة بيانها بالتأكيد على أن أي استخدام لشكلها أو صوتها، أو صور وصوت والديها، أو والدتها الحية، في أي عمل فني أو إعلامي أو صحفي لن يتم إلا بعد الحصول على موافقة كتابية صريحة منها، وشكرت جمهورها على تفهمه.