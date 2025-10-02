نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد إمام وشيكو يشعلان مواقع التواصل بصورة من كواليس 'صقر وكناريا' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف النجم محمد إمام والفنان شيكو عن صورة جديدة لهما من كواليس تصوير أحدث أعمالهما السينمائية المرتقبة فيلم "صقر وكناريا"، ما أثار حماس الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق محمد إمام على الصورة عبر حسابه في تطبيق Instagram قائلًا: "توكلنا على الله، لقاء النجوم، حرب الجبابرة، معركة الوحوش، (صقر وكناريا)، أقوى مفاجأة سينمائية إن شاء الله، قريبًا.. بس مش أوي"، مشيرًا بذلك إلى الإثارة والتشويق الذي يعد به العمل الجديد.

وقبل ذلك، حرص محمد إمام على تشويق جمهوره لفيلمه الجديد، حيث كتب: "بصور فيلم الأيام دي تقريبًا ده أحلى فيلم عملته لحد دلوقتي.. مع نجم من أجدع وألذ النجوم في الوطن العربي، وأكتر مخرج بحب الشغل معاه وكسرنا الدنيا مع بعض قبل كده، ومؤلف من ألطف المؤلفين في مصر.. وإنتاج أقوى منتجين في صناعة السينما، إن شاء الله يعجبكم جدًا.. انتظروا المفاجأة قريبًا".

و فيلم "صقر وكناريا" من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم: شيكو، يسرا اللوزي، انتصار، خالد الصاوي، إلى جانب ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف، من ضمنهم دياب، ومحمود عبد المغني.

ويذكر ان محمد إمام شارك في فيلم «اللعب مع العيال» الذي شارك في بطولته عدد من النجوم منهم، أسماء جلال، مصطفى غريب، دينا محسن، بيومي فؤاد، باسم سمرة، حجاج عبد العظيم سليمان عيد، وماجد الكدواني، وإخراج شريف عرفة.