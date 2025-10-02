نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ماجد الكدواني يشعل رمضان 2026 بمسلسل جديد حول الزواج والحياة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان ماجد الكدواني للمنافسة في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل جديد يناقش من خلاله القضايا الاجتماعية والحياتية المعقدة بمنظور مختلف في الحياة الزوجية.

آخر الأعمال السينمائية للكدواني

على صعيد السينما، يواصل ماجد الكدواني التألق حاليًا من خلال فيلمه الجديد «فيها إيه يعني»، الذي استطاع أن يحقق نجاحًا ملحوظًا ويتصدر شباك التذاكر منذ الأيام الأولى لعرضه، ليؤكد مرة أخرى جاذبية أدواره وقدرته على الوصول إلى الجمهور بمختلف الأذواق.

طاقم العمل في فيلم «فيها إيه يعني»

يشارك في بطولة الفيلم كل من غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، ميمي جمال، وريتــال عبد العزيز، بينما يتولى الإنتاج كل من شركة ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس لتامر مرسي، ورشيدي فيلمز، وروزناما. أما السيناريو فكان من تأليف مصطفى عباس، محمد أشرف، ووليد المغازي، في حين أشرف على الإخراج عمر رشدي حامد.

أحداث الفيلم

يدور فيلم «فيها إيه يعني» في إطار كوميدي رومانسي، حيث يعكس فكرة أن الحب لا يعرف سنًا معينًا، وأنه قادر على الظهور في أي وقت من حياة الإنسان. تتناول القصة حياة رجل محاسب متقاعد، كان له قصة حب قديمة مع سيدة ربة منزل، لتتغير حياته تمامًا عندما يجتمعان مرة أخرى بعد سنوات من الفراق، لتتوالى الأحداث في مزيج من الرومانسية والمواقف الكوميدية التي تعكس صراعات الحياة العاطفية بأسلوب خفيف وشيق.

أبرز المشاركات الأخيرة للكدواني

وكان آخر ظهور له على الشاشة الكبيرة كضيف شرف في فيلم «المشروع X»، الذي يُعرض حاليًا ضمن موسم أفلام عيد الأضحى، إلى جانب كل من كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، عصام السقا، أحمد غزي، وإياد نصار، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.