بتول حداد تتصدر التريند.. فما هي القصة؟

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة بتول الحداد مؤشرات البحث على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد إعلانها عن تعرض والدها لوعكة صحية استدعت دخوله المستشفى.

سبب تصدر بتول حداد التريند

وطالبت بتول حداد من جمهورها الدعاء لوالدها بعدما تعرض لوعكة صحية استدعت دخوله المستشفى، وتفاعل جمهورها ومتابعوها بشكل واسع مع منشورها، معبرين عن دعمهم ومواساتهم لها، متمنين لوالدها الشفاء العاجل.

والد بتول حداد في أزمة صحية

وعبرت بتول عن قلقها وحزنها الشديد عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، قائلة: "بابا في العناية المركزة وأنا للأسف مش جنبه، فضلًا ادعوله يقوم بالسلامة ويخف ويخليه ليا، ادعوا له والنبي دا روح قلبي".

آخر أعمال بتول الحداد

على الصعيد الفني، تألقت بتول الحداد مؤخرًا في ماراثون رمضان 2024 من خلال مسلسل «صلة رحم»، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا ونقديًا كبيرًا، بفضل معالجة القضايا الأسرية والاجتماعية بأسلوب درامي جذاب.

تفاصيل مسلسل «صلة رحم»

شارك في بطولة العمل الفنان إياد نصار إلى جانب أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، سلوى محمد علي، عابد عناني، بتول الحداد، وصفاء جلال. ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج تامر نادي، حيث استطاع المسلسل أن يجمع بين عناصر التشويق والدراما العائلية بطريقة جعلته من أبرز الأعمال الرمضانية التي حظيت باهتمام الجمهور والنقاد على حد سواء.