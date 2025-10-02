فن ومشاهير

إسلام فوزي يحتفل بإطلاق مسلسله الجديد "يوميات عيلة كواك"

0 نشر
0 تبليغ

  • إسلام فوزي يحتفل بإطلاق مسلسله الجديد "يوميات عيلة كواك" 1/18
  • إسلام فوزي يحتفل بإطلاق مسلسله الجديد "يوميات عيلة كواك" 2/18
  • إسلام فوزي يحتفل بإطلاق مسلسله الجديد "يوميات عيلة كواك" 3/18
  • إسلام فوزي يحتفل بإطلاق مسلسله الجديد "يوميات عيلة كواك" 4/18
  • إسلام فوزي يحتفل بإطلاق مسلسله الجديد "يوميات عيلة كواك" 5/18
  • إسلام فوزي يحتفل بإطلاق مسلسله الجديد "يوميات عيلة كواك" 6/18
  • إسلام فوزي يحتفل بإطلاق مسلسله الجديد "يوميات عيلة كواك" 7/18
  • إسلام فوزي يحتفل بإطلاق مسلسله الجديد "يوميات عيلة كواك" 8/18
  • إسلام فوزي يحتفل بإطلاق مسلسله الجديد "يوميات عيلة كواك" 9/18
  • إسلام فوزي يحتفل بإطلاق مسلسله الجديد "يوميات عيلة كواك" 10/18
  • إسلام فوزي يحتفل بإطلاق مسلسله الجديد "يوميات عيلة كواك" 11/18
  • إسلام فوزي يحتفل بإطلاق مسلسله الجديد "يوميات عيلة كواك" 12/18
  • إسلام فوزي يحتفل بإطلاق مسلسله الجديد "يوميات عيلة كواك" 13/18
  • إسلام فوزي يحتفل بإطلاق مسلسله الجديد "يوميات عيلة كواك" 14/18
  • إسلام فوزي يحتفل بإطلاق مسلسله الجديد "يوميات عيلة كواك" 15/18
  • إسلام فوزي يحتفل بإطلاق مسلسله الجديد "يوميات عيلة كواك" 16/18
  • إسلام فوزي يحتفل بإطلاق مسلسله الجديد "يوميات عيلة كواك" 17/18
  • إسلام فوزي يحتفل بإطلاق مسلسله الجديد "يوميات عيلة كواك" 18/18

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسلام فوزي يحتفل بإطلاق مسلسله الجديد "يوميات عيلة كواك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد أحد المولات الكبرى بالقاهرة أمس حفل إطلاق مسلسل يوميات عيلة كواك بطولة صانع المحتوى إسلام فوزي وزوجته صانعة المحتوى ياسمين عبيد والفنانة عارفة عبد الرسول.

e692712ba3.jpg
424825eaff.jpg

إسلام فوزي يحتفل بإطلاق مسلسله الجديد “يوميات عيلة كواك”

خلال الحفل عرض إسلام مقاطع من المسلسل وعلق على بعضها بنفس أسلوب تعليقه الساخر على فيديوهات السوشيال ميديا.  إسلام قال أنه يحب المغامرة فقرر خوض تجربة "كواك" لكنه حصل على ورشة تمثيل هو وزوجته ياسمين امتدت 70 يوما استعدادا للمسلسل.

0dc012cb36.jpg
393feed6ac.jpg
6c1379820f.jpg

 وكشف المخرج وليد محمود أن ديكورات المسلسل لم تكن ديكورات حقيقية إنما تم رسمها على الحائط برسم ثنائي الأبعاد ليخرج المسلسل بشكل مبتكر لم يحدث من قبل، وعن سبب ذلك قال "في البداية لم يكن لدينا تمويل كافي لبناء ديكور حقيقي فرسمناه على الحائط".

f898032953.jpg
494f0d7e96.jpg
756157c237.jpg
7a70e72b39.jpg
43d89b32d9.jpg
68870f1d81.jpg
07c2608a9a.jpg
b5c4596d61.jpg
8d84bce321.jpg

وقالت الزهراء عصام مؤلفة العمل ومنتجه الفني أنها استلهمت قصص العمل وأحداثه من مفارقات حياة الأسرة المصرية اليومية.

موعد عرض مسلسل يوميات عيلة كواك

مسلسل "يوميات عائلة كواك" سيعرض في جزئين كل جزء 10 حلقات، عبر منصة "شاهد" ابتداءً من يوم 11 أكتوبر الجاري. المسلسل من إنتاج شركة كابتن بوي، وإخراج وليد محمود، وتأليف الزهراء عصام.

5a725d0c8d.jpg
4a10ea526f.jpg
a0dbd1f4e1.jpg

ابطال مسلسل يوميات عيلة كواك

ويشارك إسلام فوزي، بطولة المسلسل كل من زوجته صانعة المحتوى ياسمين عبيد، والفنانة عارفة عبد الرسول، وإيفا، وصانع المحتوى مصطفى ترك، بجانب عدد من الأطفال والمؤثرين والوجوه الجديدة.

احداث مسلسل يوميات عيلة كواك

تدور أحداث الجزء الأول عن يوميات ومغامرات عائلة كواك أثناء سفرهم في رحلة منحوسة، وتدور أحداث الجزء 
الثاني بين الرومانسية والبيزنس حيث تتعرض عائلة كواك لتحديات مادية فتقرر أن تترك الوظيفة التقليدية وتؤسس مشروع ستارتاب بفكرة مبتكرة لكن يكون لها مشكلاتها أيضا، العائلة تواجه كل تحدياتها المادية بالترابط الأسري والبساطة.

مريم الجابري

مريم الجابري

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا