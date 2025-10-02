نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. أحدث ظهور لـ سمية الألفي من زيارتها لكواليس فيلم «سفاح التجمع» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهرت الفنانة القديرة سمية الألفي بعد فترة طويلة من الغياب، حيث حرصت على حضور كواليس تصوير فيلم سفاح التجمع الذي يقوم ببطولته نجلها الفنان أحمد الفيشاوي.

سمية الألفي في زيارة كواليس فيلم «سفاح التجمع»

ودعمت سمية احمد الفيشاوي في أحدث أعماله الفنية، وذهبت لزيارته داخل لوكيشن تصوير فيلم «سفاح التجمع»، الذي يواصل فريق العمل حاليًا تصويره، ومن المقرر طرحه في دور العرض قريبًا.

ابطال فيلم سفاح التجمع

ويضم فيلم سفاح التجمع من بطولة: أحمد الفيشاوي، ويسرا المسعودي، وسنتيا خليفة، وجاسيكا حسام الدين وانتصار، وعدد كبير من النجوم. العمل من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، وإنتاج أحمد السبكي.

قصة فيلم سفاح التجمع

وتدور احداث الفيلم حول فكرة التشريح النفسي لسفاح النساء أو الشخص المهووس بقتل النساء بصوره عامه وهى فكره يتم تناولها بمعالجات مختلفة على مستوى العالم

اخر اعمال سمية الألفي

كانت قد اعتزلت التمثيل منذ سنوات، وكان آخر ظهور فني لها في فيلم تلك الأيام عام 2010، من إخراج أحمد غانم وتأليف فتحي غانم، وشاركها البطولة عدد من النجوم أبرزهم: محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، صفية العمري، عادل أمين، طارق التلمساني وغيرهم.

اخر اعمال احمد الفيشاوي

وكان آخر أعمال أحمد الفيشاوي في السينما، فيلم "بنقدر ظروفك"، وهو من بطولة: أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم