نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كمّل حلمك"... أغنية شبابية حماسيّة تدعو للتفاؤل بصوت عابد المرعي وخالد المرعي! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طُرحت أغنية جديدة بعنوان "كمّل حلمك" على طريقة الديو الغنائي بصوت كل من النجميْن عابد المرعي وخالد المرعي منذ نحو الأسبوعين حيث تلاقي الأغنية رواجًا عبر منصات التواصل الاجتماعي منذ إطلاقها.

تفاصيل أغنية "كمّل حلمك"

في التفاصيل، أغنية "كمّل حلمك" هي من كلمات إيلي رهجي، ألحان عمّار الديراني، توزيع موسيقي، ميكساج وماسترينغ فارس عبّود، إنتاج AlAnod Music USA، أما الفيديو كليب فهو من إخراج عمر حافظ.

رسالة أغنية "كمّل حلمك"

وما يُميّز هذا العمل أنّه يحمل رسالة أمل وتفاؤل ومثابرة لتحقيق الطموح ومواجهة العوائق رغم كل العقبات ما يمنح طاقة إيجابية للجمهور بعيدًا عن الأغنيات التقليدية.

كلمات أغنية "كمّل حلمك"

تقول كلمات الأغنية: "وعد عليي امشي وكمل.. وما اوقف مكاني يلى بيبقى محلوا واقف.. بالدنيا بعاني قوم وقاف وكمل حلمك. الدنيا مابتنطر حدا قول بالعالي شو اسمك.. وصل لأبعد مدى طموحك هو الاساس. رافع دايمًا الراس شوية محبة واخلاص.. وبتسمع هالصدى هموم الدنيا مارح تخلص... كل يوم تزيد ومابتنقص من حلاها خود الفرص.... وكون معها اناني".

كما يتّسم اللحن بالإيقاع الذي يتلاءم مع كلمات "كمّل حلمك" من ناحية، ومن ناحية أخرى يتناسب بشكل عصري وشبابي مع خامة صوتيْ عابد المرعي وخالد المرعي الذيْن أحبّهما الجمهور العربي منذ انطلاقتهما في برنامج المواهب The Voice Kids، أيضًا اللافت أنّ الفيديو كليب جاء بروح شبابية وألوان مفعمة بالحياة والمرح.

اخر اعمال عابد المرعي وخالد المرعي

الجدير بالذكر أنّ عابد المرعي وخالد المرعي كانا قد قدّما خلال الفترة الأخيرة عددًا من الحفلات في لبنان والأردن، وهما يستعدان لعدد من الحفلات الأخرى ومنها داخل سوريا إلى جانب طرح إصدارات غنائية جديدة بعد النجاح الذي تحقّقه أغنية "كمّل حلمك".

إليكم رابط الفيديو كليب: