7 أكتوبر.. بدء عرض سلسلة لقاءات باسم يوسف مع أحمد سالم على ON

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرض قناة "ON" بداية من يوم الثلاثاء المقبل 7 أكتوبر، سلسة اللقاءات الحصرية التي يجريها الإعلامي أحمد سالم مع الإعلامي الساخر باسم يوسف، ضمن برنامج "كلمة أخيرة".

تفاصيل لقاء باسم يوسف مع أحمد سالم على ON

ومن المرتقب أن يكشف باسم يوسف خلال اللقاءات، تفاصيل رحلته الشخصية وتطور مسيرته المهنية في الغرب، إضافةً إلى تجربته في توظيف الكوميديا كسلاح للمقاومة والتعبير، مستفيدًا من قدرته الفائقة على الطرح ومهاراته الاستثنائية في الحوار والمناظرة، التي جعلت منه ضيفًا دائمًا في أبرز البرامج العالمية.

الموعد والقنوات الناقلة لـ لقاء باسم يوسف مع أحمد سالم

ينطلق هذا الحدث الإعلامي الكبير ابتداءً من 7 أكتوبر 2025، عبر برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم، حصريًا على شاشة ON.

برومو لقاء باسم يوسف مع أحمد سالم على ON

أشعلت شبكة قنوات ON مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض البرومو الأول لفقرة الإعلامي باسم يوسف ضمن حلقات برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم، والمقرر انطلاقه رسميًا يوم 7 أكتوبر 2025، وجاء البرومو بصوت الدكتور طارق نور، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ليضفي على الإعلان طابعًا رسميًا واحتفاليًا يليق بعودة أحد أبرز الأصوات الإعلامية في العالم العربي.

https://www.facebook.com/reel/1327290129110460