هيفاء وهبي تفاجئ جمهورها بطرح 5 أغاني من ألبومها الجديد «ميجا هيفا» (فيديو)

في مفاجأة فنية كبيرة أطلقت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الجزء الأول من ألبومها الجديد "ميجا هيفا" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

حمل هذا الجزء العديد من المفاجآت الفنية والموسيقية التي تعكس تنوعا كبيرا في الألوان الغنائية والأساليب المختلفة التي تعاونت فيها هيفاء مع عدد من أشهر الملحنين والمنتجين في مصر والوطن العربي.

من بين الأغاني الجديدة التي لاقت اهتماما خاصا هي أغنية "جاية من المستقبل" التي رافقها فيديو كليب تم الإعلان عنه ببوستر منفرد نشرته هيفاء على حساباتها الرسمية.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي لـ توما، والكليب من إخراج المخرجة يانا كيشكو.

الجزء الأول من ألبوم "ميجا هيفا" طرحت منه هيفاء أغاني "جاية من المستقبل، سوبر وومان، واحدة قادرة، من أول ماعرفتك، إحنا الشلة" إلى جانب أغنية "توأم حياتي" التي طرحتها قبل أيام.

والألبوم سيطرح على 4 مراحل متتالية، كل مرحلة ستشمل 6 أغاني، تعاونت فيه مع أسماء بارزة في عالم المزيكا أبرزهم عزيز الشافعي، إيهاب عبد الواحد، تامر حسين، أحمد الموجي، بلال سرور، هاني ربيع، أحمد المالكي، وسليمان دميان، الذين أضافوا بصماتهم الفنية المميزة في مختلف أغاني الألبوم.

يذكر أن هيفاء طرحت مؤخرا أغنية سينجل بعنوان "توأم روحي"، تعاونت فيها مع الشاعر أسامة مصطفى وهي من ألحان سامح كريم وتوزيع عمر صباغ، وحققت نجاحا كبيرا فور طرحها.