ليلى علوي تصل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

أحمد جودة - القاهرة - وصلت الفنانة ليلي علوي مكتبة الإسكندرية لبدء حفل افتتاح الدورة الـ41 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائى الأستاذ الأمير أباظة، وتحمل دورة هذا العام اسم النجمة الكبيرة ليلى علوى.

يُذاع حفل الافتتاح على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة نايل سينما، بداية من السابعة مساءً مع انطلاق فعاليات الـ ريد كاربت، وصولًا إلى مراسم الافتتاح الرسمية.



يقدّم الحفل الإعلامي الكبير الدكتور إبراهيم الكرداني والإعلامية غادة شاهين، فيما يتولى إخراجه المخرج محمد السماحي ويستهل البرنامج بأغنية ترحيبية تؤديها المطربة اليونانية مارلينا روسوغلو والمطربة المصرية فاطمة محمد علي، يعقبها عرض فيلم تعريفي بالمسابقات الأساسية والأفلام المشاركة.

يلقي رئيس المهرجان الأستاذ الأمير أباظة كلمته، ثم يتم استعراض لجان التحكيم الخاصة بالمسابقات المختلفة، يليها تقديم التكريم لنجمة الدورة ليلى علوي.

يقام المهرجان هذا العام برئاسة الناقد السينمائي الأستاذ الأمير أباظة، وتحت رعاية معالي وزير الثقافة د. أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.