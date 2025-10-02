نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تووليت يطرح أحدث أغانيه “الحب جاني” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طرح المطرب المقنّع تووليت أغنيته الجديدة “الحب جاني” عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهي من كلماته وألحانه، بعد أن قدّمها لأول مرة في ختام مهرجان العلمين بدورته الثالثة وسط تفاعل جماهيري كبير، قبل أن تنتشر أيضًا عبر مقاطع متداولة على تيك توك.

ويحيي تووليت غدًا الجمعة 3 أكتوبر حفلًا غنائيًا في أبوظبي بالإمارات، من المقرر أن يقدم خلاله باقة متنوعة من أبرز أغانيه إلى جانب أعمال من ألبومه الجديد.

ألبوم “نارين” أحدث إصداراته

كان تووليت قد طرح الشهر الماضي ألبومه “نارين” الذي ضم 9 أغانٍ، من بينها: “حسيني”، “غريب حالي”، “عيون الناس”، “ضروري”، إلى جانب الأغنية الرئيسية “نارين”. كما شارك في إحياء ختام مهرجان العلمين بدورته الثالثة مع فريق كايروكي، حيث اختتم الحفل بأغنيته “لعبالي في دماغي”، ووجه كلمة شكر لجمهور العلمين وعائلته قائلًا: “كنت بلعب في أوضتي لوحدي الموسيقى، ودلوقتي قدام جمهور كبير.. شكرًا جمهور العلمين، شكرًا لعائلتي وحبيبتي وكل فرقني".

لقاء لافت مع إليسا

كما نشر المطرب المقنّع تووليت صورة عبر حسابه على إنستجرام جمعته بالنجمة إليسا، من دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية.