الحسن عادل يُطلق "إستنيت".. كليب جديد يخطف الأنظار بعد نجاح 'كوتي كوتي

أحمد جودة - القاهرة -





طرح الفنان الحسن عادل أحدث أعماله الغنائية بعنوان "إستنيت" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، في صورة فيديو كليب جديد إخراج وتصميم عبد الرحمن ميكس.

تفاصيل الأغنية

أغنية "إستنيت" جاءت من كلمات وألحان الحسن عادل، وتوزيع يوسف حسين، وميكس وماستر ماهر صلاح، وعزف الجيتار مصطفى نصر، والعود سمير عبد المطلب، وسوشيال ميديا الحسين عادل، ومنتج منفذ مارسيلو، لتأتي في إطار موسيقي مختلف يعكس روح التجديد الفني الذي يقدمه عادل لجمهوره.

تصريحات حسن العادل:

وفي تصريحات صحفية، أعرب الحسن عادل عن سعادته بإطلاق الأغنية، قائلًا: "أغنية «إستنيت» تحمل لونا جديدا وتجربة مختلفة بالنسبة لي، وأنا متحمس جدًا لأن جمهوري هيسمع حاجة جديدة مني ومختلفة".

ويذكر أن الفنان الحسن عادل كان قد تصدر خلال صيف 2025 قائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب" في مصر بكليبه الشهير "كوتي كوتي"، الذي حجز المركز الأول متفوقا على أعمال كبار نجوم الساحة الغنائية.

كما قدم الحسن عادل عددا من الأغاني التي لاقت انتشارا واسعا وتفاعلا جماهيريا كبيرا، منها "أعوذ بالله من عنيكم" مع الفنان إسلام شيندي، و"مش سالكين"، و"اليوم العيد"، و"ياحلاوة رمضان".