فن ومشاهير

الحسن عادل يُطلق "إستنيت".. كليب جديد يخطف الأنظار بعد نجاح 'كوتي كوتي

0 نشر
0 تبليغ

  • الحسن عادل يُطلق "إستنيت".. كليب جديد يخطف الأنظار بعد نجاح 'كوتي كوتي 1/5
  • الحسن عادل يُطلق "إستنيت".. كليب جديد يخطف الأنظار بعد نجاح 'كوتي كوتي 2/5
  • الحسن عادل يُطلق "إستنيت".. كليب جديد يخطف الأنظار بعد نجاح 'كوتي كوتي 3/5
  • الحسن عادل يُطلق "إستنيت".. كليب جديد يخطف الأنظار بعد نجاح 'كوتي كوتي 4/5
  • الحسن عادل يُطلق "إستنيت".. كليب جديد يخطف الأنظار بعد نجاح 'كوتي كوتي 5/5

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحسن عادل يُطلق "إستنيت".. كليب جديد يخطف الأنظار بعد نجاح 'كوتي كوتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  


 

 

طرح الفنان الحسن عادل أحدث أعماله الغنائية بعنوان "إستنيت" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، في صورة فيديو كليب جديد إخراج وتصميم عبد الرحمن ميكس.

5b22ed181b.jpg
118c4b3428.jpg
2b60efe430.jpg
a95e0cd609.jpg

تفاصيل الأغنية 

 

أغنية "إستنيت" جاءت من كلمات وألحان الحسن عادل، وتوزيع يوسف حسين، وميكس وماستر ماهر صلاح، وعزف الجيتار مصطفى نصر، والعود سمير عبد المطلب، وسوشيال ميديا الحسين عادل، ومنتج منفذ مارسيلو، لتأتي في إطار موسيقي مختلف يعكس روح التجديد الفني الذي يقدمه عادل لجمهوره.

 

تصريحات حسن العادل: 

وفي تصريحات صحفية، أعرب الحسن عادل عن سعادته بإطلاق الأغنية، قائلًا: "أغنية «إستنيت» تحمل لونا جديدا وتجربة مختلفة بالنسبة لي، وأنا متحمس جدًا لأن جمهوري هيسمع حاجة جديدة مني ومختلفة".

ويذكر أن الفنان الحسن عادل كان قد تصدر خلال صيف 2025 قائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب" في مصر بكليبه الشهير "كوتي كوتي"، الذي حجز المركز الأول متفوقا على أعمال كبار نجوم الساحة الغنائية.

كما قدم الحسن عادل عددا من الأغاني التي لاقت انتشارا واسعا وتفاعلا جماهيريا كبيرا، منها "أعوذ بالله من عنيكم" مع الفنان إسلام شيندي، و"مش سالكين"، و"اليوم العيد"، و"ياحلاوة رمضان".

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا