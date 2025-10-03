نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يقترب من العالمية.. "أنا أنت" تدخل سباق جوائز جرامي 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في خطوة جديدة تؤكد سعيه المستمر نحو العالمية، أعلن الفنان محمد رمضان دخوله رسميًا المنافسة في جوائز Grammy Awards لعام 2025، بأغنيته "أنا أنت"، حيث ترشح في فئة Best Global Music Performance ليصبح النجم المصري الوحيد ضمن قائمة المرشحين.

رمضان عبّر عن فخره بهذا الإنجاز عبر حسابه على إنستجرام قائلاً: "الحمد لله دخول اسمي رسميًا في المرحلة الأولى لجوائز جرامي بأغنية (أنا أنت)، يعرف العالم قوة جمهوري بتوصل لفين.. الليلة التصفيات الأولى للمرشحين، ثقة في الله أول جرامي هتوصل مصر".

الأغنية التي صدرت في يونيو 2025 استطاعت أن تحقق صدى واسع، حيث تجاوزت حاجز 6 ملايين مشاهدة خلال أشهر قليلة من طرحها، لتؤكد حضور رمضان القوي على الساحة الغنائية.

"أنا أنت" من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان مصطفى تاج، وتوزيع إيهاب كولبكس، وتجمع بين الإيقاع السريع والكلمات الحماسية التي تعكس شخصية رمضان الفنية، لتضعه خطوة أقرب إلى الحلم الكبير وهو الفوز بأول جرامي في تاريخ مصر.