نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوران ماجد تنضم لأسرة مسلسل قتل إختياري بطولة أحمد خالد صالح وركين سعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضمت الفنانة الشابة نوران ماجد لأسرة مسلسل قتل إختياري بطولة الفنان احمد خالد صالح والفنانة ركين سعد، الذي انطلق تصويره خلال الأيام القليلة الماضية.

وستجسد نوران ماجد، شخصية طبيبة صيدلانية خلال أحداث مسلسل قتل إجباري، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

مسلسل قتل إختياري



مسلسل قتل إختياري مكون من 30 حلقة، ومن المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني، وهو إخراج محمد بكير، وتأليف مشترك بين أمين جمال، حمدي التايه، ومحمد السوري.

آخر أعمال نوران ماجد

وكان آخر أعمال نوران ماجد دور "الشيطانة راما" فى مسلسل أهل الخطايا، الذى أظهر موهبتها وتمكنها فى تقديم الأدوار الصعبة والمعقدة.

كما تنتظر نوران ماجد، عرض مسلسل للعدالة وجه آخر، بطولة الفنان ياسر جلال، أروى جودة، محمد علاء، نوران ماجد، فادي السيد، إلى جانب مينا نبيل ونور إيهاب، والعمل من تأليف عمرو الدالى وإخراج محمد يحيى مورو.