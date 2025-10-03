نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.... ريهام حجاج تتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت النجمة ريهام حجاج مؤشرات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، بعد الاحتفال الكبير بعيد ميلادها الذي جمع بين أجواء الفخامة والدفء الفني في ليلة وصفت بأنها واحدة من أبرز الحفلات في الوسط الفني مؤخرًا.

الحدث خطف أنظار الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، لما شهده من حضور لافت لنجوم الصف الأول من الفنانين والإعلاميين، في مقدمتهم النجمة الكبيرة يسرا والنجمة ليلى علوي والفنان ياسر جلال، إضافة إلى النجم يوسف الشريف، والفنان خالد سليم، والمنتج والفنان عماد زيادة، والفنانة عبير منير، إلى جانب السيناريست أيمن سلامة، فضلًا عن حضور زوجها رجل الأعمال الشهير محمد حلاوة، الذي كان متواجدًا بجوارها طيلة الأمسية في مشهد عكس مدى الترابط والدعم الكبير بينهما.

الاحتفال الذي أقيم في أجواء مميزة، تحوّل إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول الجمهور صورًا ومقاطع فيديو توثق لحظات مميزة جمعت ريهام بضيوفها من كبار النجوم، والذين حرصوا على مشاركتها هذه المناسبة الخاصة بكلمات من الحب والدعم والتقدير لمسيرتها الفنية.

ريهام حجاج، التي لطالما أثارت اهتمام جمهورها بأعمالها الدرامية المميزة وحضورها القوي على الشاشة، لم يكن احتفالها مجرد مناسبة شخصية، بل تحوّل إلى حدث فني لامع استحوذ على اهتمام المتابعين والإعلاميين، خاصة بعد تصدرها قائمة الأكثر بحثًا على جوجل وجاء ذلك ليعكس الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها، فضلًا عن مكانتها المميزة داخل الوسط الفني وعند جمهورها.

ورأى البعض أن تصدر ريهام حجاج للتريند لم يكن فقط بسبب أجواء الحفل وما شهده من لقطات مميزة مع النجوم، بل لأنه يعكس حالة الاهتمام الدائم بها، سواء على المستوى الفني أو الشخصي، حيث ارتبط اسمها دائمًا بالتميز والإطلالات اللافتة. لتؤكد من جديد أنها واحدة من أبرز النجمات اللاتي يمتلكن قدرة استثنائية على لفت الأنظار كلما ظهرت سواء عبر أعمالها أو مناسباتها الاجتماعية.

