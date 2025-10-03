نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادية مصطفى تتألق في مهرجان الموسيقى العربية الـ33 وتعد جمهورها بليلة استثنائية على مسرح الأوبرا الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد النجمة الكبيرة نادية مصطفى للقاء جمهورها العريض في حفل استثنائي ضمن فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برعاية وزارة الثقافة، في الفترة من 16 حتى 25 أكتوبر 2025، حيث تطل الفنانة صاحبة الصوت الدافئ على مسرح الأوبرا الكبير يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر لتقدم باقة من أجمل أغانيها التي ارتبط بها الجمهور على مدار مشوارها الفني الطويل.

وقد عبرت نادية مصطفى عبر حسابها الرسمي على إنستجرام عن سعادتها البالغة بالمشاركة في هذا الحدث الفني الأضخم في العالم العربي، موجهة الشكر لوزيرة الثقافة ولكل أعضاء اللجنة العليا للمهرجان وعلى رأسهم الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية، مؤكدة أن اختيارها ضمن نجوم هذه الدورة يمثل لها مسؤولية كبيرة وشرفًا عظيمًا، فهي ترى أن مهرجان الموسيقى العربية ليس مجرد حفل فني، بل حدث ثقافي ورسالة حضارية تحمل على عاتقها مهمة الحفاظ على التراث الفني الأصيل وتقديمه للأجيال الجديدة في أبهى صورة.

ومن المقرر أن يشارك الفنان حازم القصبجي فرقتها الموسيقية في قيادة الأوركسترا خلال الحفل، في ليلة يتوقع أن تكون مليئة بالطرب الأصيل والمفاجآت التي طالما عوّدت نادية جمهورها عليها. وتأتي مشاركة نادية مصطفى هذا العام لتؤكد مكانتها كواحدة من أبرز الأصوات النسائية التي أثرت الساحة الغنائية المصرية والعربية بأعمال خالدة، ما يجعل حفلتها المنتظرة موعدًا لا يُفوَّت لعشاق الفن الراقي.

بهذا الاستعداد المميز، ترفع نادية مصطفى سقف التوقعات وتعد جمهورها بليلة لا تُنسى على خشبة المسرح الكبير، حيث تلتقي الأصالة بالحداثة في أجواء المهرجان الذي يمثل علامة فارقة في الوجدان الفني العربي.