يحيى الفخراني يكشف سر تعلقه بالملك لير: الجمهور هو البطل الحقيقي والطفل أصعب ناقد

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الفنان القدير يحيى الفخراني أن ارتباطه العميق بمسرحية "الملك لير" ينبع من ما تحمله من دلالات إنسانية خالصة تقوم على جوهر العلاقة الأسرية، موضحًا أنه يعيش شغفًا جديدًا في كل مرة يصعد فيها على خشبة المسرح لتجسيد الشخصية، لأنه لا يتوقع أبدًا ردود أفعال الجمهور، وهو ما يمنحه طاقة مضاعفة للتجديد والإبداع.

وأشار الفخراني خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" إلى أن النص لا يخلو من جانب كوميدي يمنح العمل روحًا خفيفة، تجعل اندماج الفنان مع الشخصية أمرًا ضروريًا حتى تصل الرسالة كاملة، لافتًا إلى أن الجمهور المصري بطبيعته شعب "لماح" يلتقط التفاصيل والإفيهات بسرعة كبيرة، وهو ما يضفي على العرض طابعًا خاصًا في كل ليلة.

وأوضح الفخراني أن نجاح أي عمل فني لا يقاس فقط بتصفيق الكبار، بل باحتضان الأطفال له، فهم في رأيه أصعب جمهور لأنهم لا يجاملون، مؤكدًا أن حبه الحقيقي يكمن في أن يصل العمل لكل الفئات دون استثناء، بعيدًا عن حسابات النجاح اللحظي أو التصنيفات النخبوية، لأن المتذوق للفن من أي طبقة كان هو جمهوره الأول والأخير.

