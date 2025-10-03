نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من أجل تكريم ليلى علوي .. إلهام شاهين تقطع المسافات من فرنسا لتكريمها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم مساء الخميس حفل افتتاح الدورة الـ41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، على مسرح مكتبة الإسكندرية، والتي تحمل اسم النجمة ليلى علوي، وقامت النجمة إلهام شاهين بتسليم تكريم صديقتها ليلى علوي، مؤكدةً على عمق الصداقة التي تجمعهما والتي تمتد لسنوات طويلة من التعاون الفني والعلاقات الوثيقة، وسط تصفيق حار من الحضور.

جاءت مشاركة إلهام شاهين في هذا الحفل بعد أن حرصت على الحضور من باريس خصيصًا لتكريم صديقتها، معبرةً عن سعادتها الغامرة بحضور افتتاح المهرجان، مشيرة عن سعادتها بحضور حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، مؤكدة حبها للمهرجان ولمدينة الإسكندرية العريقة والشعب السكندري بشكل خاص.

كما عبرت إلهام شاهين عن حبها الشديد للنجمة ليلى علوي، حيث قالت:"جئت اليوم لتكريم خاص جدًا، وأقول من كل قلبي إني أحبك، شريكتي وصديقة عمري، لقد جمعتنا أوقات صعبة وحلوة، وأوقات نجاح وتعب، كل أنواع المشاعر جمعتنا خلال مسيرتنا، أحبك من كل قلبي".

وفي سياق متصل، أثنت إلهام شاهين على شخصية ليلى علوي الفنية، مؤكدةً على إخلاصها وتفانيها في عالم الفن، وأضافت: “ليلى حقًا صديقة مخلصة وطيبة، ولديها لسان جميل، تعرف كيف تتحكم في ردودها، ولم يصدر عنها قط كلام سيء، بل تخرج منها الكلمات الجميلة دائمًا، أنا أحترمها جدًا وأحترم شخصيتها وفنها، لأنها كرست حياتها للفن بكل الحب والإخلاص. لقد تعاونت مع كبار المخرجين وقدمت فنًا أسعدنا على مدار سنوات طويلة، وحققت نجاحات كبيرة وحصلت على جوائز عديدة في مصر والوطن العربي. دائمًا كانت ترفع اسم مصر في كل مكان بشخصيتها وفنها، لذا من الواجب أن نفرح لها من القلب”.

وفي ختام كلمتها، وجّهت إلهام شاهين تهنئة لجميع المكرمين خلال الحفل على هذا التكريم الذي يأتي تقديرًا لمسيرتهم الفنية الثرية، كما قدمت الشكر لجميع القائمين على المهرجان على جهودهم المتميزة في إنجاح هذه الدورة.

تكريم نجوم السينما في مهرجان الإسكندرية السينمائي

كما شهد الحفل تكريم عدد من أبرز نجوم وصناع السينما، بينهم: الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، الفنان أحمد رزق، الفنانة شيرين، الفنان رياض الخولي، المخرج هاني لاشين، مدير التصوير سامح سليم، المخرج المغربي حكيم بلعباس، المخرج الفرنسي جون بيير أميريس، النجمة الإسبانية مرسيدس أورتيجا، والمخرج التونسي رضا الباهي، إلى جانب تكريم اسم الفنانة الراحلة فيروز، والتي تسلمت درع التكريم نيابة عنها ابنتها إيمان بدر الدين جمجوم.

وقدّم الحفل الإعلامي الكبير الدكتور إبراهيم الكرداني والإعلامية غادة شاهين، فيما تولى إخراجه المخرج محمد السماحي واستهل البرنامج بأغنية ترحيبية تؤديها المطربة اليونانية مارلينا روسوغلو والمطربة المصرية فاطمة محمد علي، ثم عقبها عرض فيلم تعريفي بالمسابقات الأساسية والأفلام المشاركة.

يقام المهرجان هذا العام برئاسة الناقد السينمائي الأستاذ الأمير أباظة، وتحت رعاية معالي وزير الثقافة د. أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.