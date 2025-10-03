نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحظات مؤثرة وبكاء .. ليلي علوي تعبر عن امتنانها لعائلتها أثناء تكريمها في مهرجان الإسكندرية الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم مساء الخميس حفل افتتاح الدورة الـ41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، على مسرح مكتبة الإسكندرية، والذي يحمل اسم النجمة ليلى علوي، وقامت النجمة إلهام شاهين بتسليم تكريم صديقتها ليلى علوي، مؤكدةً على عمق الصداقة التي تجمعهما والتي تمتد لسنوات طويلة من التعاون الفني والعلاقات الوثيقة، وسط تصفيق حار من الحضور.

وعبرت النجمة ليلى علوي، أثناء كلمتها بسعادتها وامتنانها لهذا التكريم حيث قالت:" أنا أحبكم كثيرًا، وحبكم هذا هو سر سعادتي وحياتي. أشكركم جميعًا على هذا التقدير والاحترام لمسيرتي الشخصية، هذا هو مصدر الحياة بالنسبة لي بشكركم وبشكر الحضور الكريم جدًا وبشكر كل زملائي الغاليين".

وتابعت ليلى علوي كلمتها قائلة: "أخص بالشكر صديقتي العزيزة وعشرة عمري إلهام شاهين، التي قطعت المسافات من باريس لتكرمني، وهذا يعني لي الكثير. إن وجودها هنا اليوم هو شرف كبير لي، وأقدر لها هذا الجهد الذي بذلته لمشاركتي هذه اللحظة المميزة"

ووجهت الشكر إلى أساتذتها، قائلة: "“كما أتوجه بالشكر إلى أساتذتي الأعزاء الذين شاركوني هذا اليوم بكلماتهم الطيبة، أشكر الأستاذ محمد صبحي، والفنانة يسرا، والأستاذ خالد عبد الجليل، على شهاداتهم التي أفتخر بها، والتي تعكس تقديرهم لمسيرتي الفنية، ودائمًا في ظهر بعض وسند لبعض".



كما توجهت بالشكر إلى جمهورها، قائلة: “لا أستطيع أن أنسى شكر جمهوري العزيز الذي منحني الثقة والدعم طوال مسيرتي. إن دعمكم وتشجيعكم يعني لي الكثير، ويدفعني للاستمرار في تقديم الأفضل، أعمال تفيده وتفيد مجتمعنا ليس فقط في مصر ولكن في العالم العربي كله، فالإنسان في العالم كله يواجه مشاكل وقضايا واحدة مهما اختلفت الجنسيات واللغات فالإنسان واحد وأنا إنسانة بعز الإنسانية في العالم” .

ليلى علوي: "اتمنى السلام لأهل فلسطين"

وأعربت عن أمنيتها بالسلام للعالم أجمع، قائلة: “اتمنى السلام لكل العالم ولبلدي ووطني العربي ولأهل فلسطين الغالية فيارب السلام للعالمنا العربي".

كما وجهت ليلى علوي الشكر لإدارة المهرجان، حيث قالت: “شكرًا مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط على هذا التكريم الرائع، والذي يحتفل بكل مشواره بسينما دول البحر المتوسط، وأشكر كل من ساهم في إنجاح هذه الدورة من المهرجان، ولتقديره لعمل هذه الدورة التي تحمل اسمي والذي يعد شرف كبير وانا ممتنه جدًا لهذا و بعتز به، وشكر خاص للأستاذ الأمير أباظة رئيس المهرجان ولجمهوري العزيز”.

“دموع الامتنان”.. ليلي علوي تشكر عائلته

ولم تتمالك ليلى علوي دموعها تأثرًا بالحديث عن عائلتها مؤكدة أن مشوارها الفني لم يكن سهلًا، وكثيرًا ما قصّرت في حق عائلتها بسبب انشغالها بالفن، فقالت: “ شكرًا لعائلتي لأنهم استحملوني العمر ده كله لاني قصرت ناحية اهلي وبيتي وناحية اصدقائي الغالين عشان انجح في شغلي إلا أنهم كانوا دائمًا السند والداعم الأكبر لها، والذي كان بمثابة الداعم الأكبر الذي دافعنس للاستمرار والعطاء على مدار سنوات طويلة واشكرك يارب الحمدلله”.

من أجل تكريم ليلى علوي .. إلهام شاهين تقطع المسافات من فرنسا لتكريمها

جاءت مشاركة إلهام شاهين في هذا الحفل بعد أن حرصت على الحضور من باريس خصيصًا لتكريم صديقتها، معبرةً عن سعادتها الغامرة بحضور افتتاح المهرجان، مشيرة عن سعادتها بحضور حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، مؤكدة حبها للمهرجان ولمدينة الإسكندرية العريقة والشعب السكندري بشكل خاص.

تكريم نجوم السينما في مهرجان الإسكندرية السينمائي

كما شهد الحفل تكريم عدد من أبرز نجوم وصناع السينما، بينهم: الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، الفنان أحمد رزق، الفنانة شيرين، الفنان رياض الخولي، المخرج هاني لاشين، مدير التصوير سامح سليم، المخرج المغربي حكيم بلعباس، المخرج الفرنسي جون بيير أميريس، النجمة الإسبانية مرسيدس أورتيجا، والمخرج التونسي رضا الباهي، إلى جانب تكريم اسم الفنانة الراحلة فيروز، والتي تسلمت درع التكريم نيابة عنها ابنتها إيمان بدر الدين جمجوم.

وقدّم الحفل الإعلامي الكبير الدكتور إبراهيم الكرداني والإعلامية غادة شاهين، فيما تولى إخراجه المخرج محمد السماحي واستهل البرنامج بأغنية ترحيبية تؤديها المطربة اليونانية مارلينا روسوغلو والمطربة المصرية فاطمة محمد علي، ثم عقبها عرض فيلم تعريفي بالمسابقات الأساسية والأفلام المشاركة.

يقام المهرجان هذا العام برئاسة الناقد السينمائي الأستاذ الأمير أباظة، وتحت رعاية معالي وزير الثقافة د. أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.