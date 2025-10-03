نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| رد فعل ليلى علوي عند علمها بتكريمها في مهرجان الإسكندرية لدول البحر البحر المتوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم مساء الخميس حفل افتتاح الدورة الـ41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، على مسرح مكتبة الإسكندرية، والذي يحمل اسم النجمة ليلى علوي، وقامت النجمة إلهام شاهين بتسليم تكريم صديقتها ليلى علوي، مؤكدةً على عمق الصداقة التي تجمعهما والتي تمتد لسنوات طويلة من التعاون الفني والعلاقات الوثيقة، وسط تصفيق حار من الحضور.

أعربت النجمة ليلى علوي عن سعادتها البالغة فور علمها بتكريمها في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" حيث قالت: "عطيت من الفرحة أول ما عرفت لأن أنا بحب مهرجان إسكندرية".

تكريم نجوم السينما في مهرجان الإسكندرية السينمائي

كما شهد الحفل تكريم عدد من أبرز نجوم وصناع السينما، بينهم: الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، الفنان أحمد رزق، الفنانة شيرين، الفنان رياض الخولي، المخرج هاني لاشين، مدير التصوير سامح سليم، المخرج المغربي حكيم بلعباس، المخرج الفرنسي جون بيير أميريس، النجمة الإسبانية مرسيدس أورتيجا، والمخرج التونسي رضا الباهي، إلى جانب تكريم اسم الفنانة الراحلة فيروز، والتي تسلمت درع التكريم نيابة عنها ابنتها إيمان بدر الدين جمجوم.

وقدّم الحفل الإعلامي الكبير الدكتور إبراهيم الكرداني والإعلامية غادة شاهين، فيما تولى إخراجه المخرج محمد السماحي واستهل البرنامج بأغنية ترحيبية تؤديها المطربة اليونانية مارلينا روسوغلو والمطربة المصرية فاطمة محمد علي، ثم عقبها عرض فيلم تعريفي بالمسابقات الأساسية والأفلام المشاركة.

يقام المهرجان هذا العام برئاسة الناقد السينمائي الأستاذ الأمير أباظة، وتحت رعاية معالي وزير الثقافة د. أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.