نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأغنية "بتغني لمين يا حمام" .. فردوس عبد الحميد تعبر عن سعادتها بتكريم مهرجان الإسكندرية السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كٌرمت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط النجمة القديرة فردوس عبد الحميد، خلال حفل افتتاح الدورة الـ41، والتي تحمل اسم النجمة ليلى علوي، الذي أقيم مساء الخميس على مسرح مكتبة الإسكندرية.

أعربت فردوس عبد الحميد عن سعادتها بتكريمها في مهرجان الإسكندرية السينمائي، قائلة: "أنا مش قادرة أتحمل كم هذا الحب.. شكرًا جدًا لمهرجان الإسكندرية الرائع، وللأمير أباظة رئيس المهرجان، وللشعب اسكندرية عاشق الفن، هذا المهرجان من المهرجانات التي أعتز بها جداً، فهو مهرجان ثقافي وعريق، وليس مجرد مهرجان ملابس."

كما أمتعت الفنانة فردوس عبد الحميد جمهورها بغناء أغنية “بتغني لمين يا حمام”.

تكريم نجوم السينما في مهرجان الإسكندرية السينمائي

كما شهد الحفل تكريم عدد من أبرز نجوم وصناع السينما، بينهم: الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، الفنان أحمد رزق، الفنانة شيرين، الفنان رياض الخولي، المخرج هاني لاشين، مدير التصوير سامح سليم، المخرج المغربي حكيم بلعباس، المخرج الفرنسي جون بيير أميريس، النجمة الإسبانية مرسيدس أورتيجا، والمخرج التونسي رضا الباهي، إلى جانب تكريم اسم الفنانة الراحلة فيروز، والتي تسلمت درع التكريم نيابة عنها ابنتها إيمان بدر الدين جمجوم.

وقدّم الحفل الإعلامي الكبير الدكتور إبراهيم الكرداني والإعلامية غادة شاهين، فيما تولى إخراجه المخرج محمد السماحي واستهل البرنامج بأغنية ترحيبية تؤديها المطربة اليونانية مارلينا روسوغلو والمطربة المصرية فاطمة محمد علي، ثم عقبها عرض فيلم تعريفي بالمسابقات الأساسية والأفلام المشاركة.

يقام المهرجان هذا العام برئاسة الناقد السينمائي الأستاذ الأمير أباظة، وتحت رعاية معالي وزير الثقافة د. أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.