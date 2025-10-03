نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رياض الخولي أثناء تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي: "أول مرة أحضر مهرجان .. وسعيد بتكريمي وأنا على قيد الحياة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كٌرمت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط النجم القدير رياض الخولي، تقديرًا لمسيرته الفنية، وقام الفنان القدير خالد زكي بتسليمه الجائزة، وذلك خلال حفل افتتاح الدورة الـ41، والتي تحمل اسم النجمة ليلى علوي، الذي أقيم مساء الخميس على مسرح مكتبة الإسكندرية.

أعرب الفنان رياض الخولي عن سعادته بتكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي، وهو على قيد الحياة، قائلاً: “أنا أول مرة في حياتي أحضر مهرجان، والفنان يفرح عندما يتكرم وهو على قيد الحياة، كما يقال، يكون التكريم أجمل وأسعد. هذا شيء يثمر الصبر”.

وتابع:" الفنان يفرح لأنه يحس أنه يقدر في مشوار طويل مليء بالصعاب والمنحنيات بالصعود والهبوط، لكنه مشوار كنا قادرين عليه بحكمة واختيار وإرادة صعود تشبهنا بأسطورة سيزيف والموت. أنا دائمًا أرى جيلنا كلنا مررنا بظروف صعبة، ولكن المشوار أخيرًا توج بالنجاح."

كما وجه رياض الخولي الشكر لرئيس المهرجان، حيث قال: "أوجه الشكر لإدارة مهرجان الإسكندرية والأمير أباظة والجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، وأشكركم على هذا التكريم الطيب".

تكريم نجوم السينما في مهرجان الإسكندرية السينمائي

كما شهد الحفل تكريم عدد من أبرز نجوم وصناع السينما، بينهم: الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، الفنان أحمد رزق، الفنانة شيرين، الفنان رياض الخولي، المخرج هاني لاشين، مدير التصوير سامح سليم، المخرج المغربي حكيم بلعباس، المخرج الفرنسي جون بيير أميريس، النجمة الإسبانية مرسيدس أورتيجا، والمخرج التونسي رضا الباهي، إلى جانب تكريم اسم الفنانة الراحلة فيروز، والتي تسلمت درع التكريم نيابة عنها ابنتها إيمان بدر الدين جمجوم.

وقدّم الحفل الإعلامي الكبير الدكتور إبراهيم الكرداني والإعلامية غادة شاهين، فيما تولى إخراجه المخرج محمد السماحي واستهل البرنامج بأغنية ترحيبية تؤديها المطربة اليونانية مارلينا روسوغلو والمطربة المصرية فاطمة محمد علي، ثم عقبها عرض فيلم تعريفي بالمسابقات الأساسية والأفلام المشاركة.

يقام المهرجان هذا العام برئاسة الناقد السينمائي الأستاذ الأمير أباظة، وتحت رعاية معالي وزير الثقافة د. أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.