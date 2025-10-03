نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعترافات صادمة من جنات: "ندمت إني اتجوزت متأخر.. والرجالة مبتستحملش نجاح مراتهم" في المقال التالي



أشعلت الفنانة المغربية جنات مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت تريند جوجل بعد حوارها الأخير مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم، والذي فتحت فيه قلبها وتحدثت بصراحة غير معتادة عن حياتها الخاصة، وزواجها، وندمها على بعض القرارات المصيرية التي اتخذتها في مشوارها الفني والشخصي.

وخلال اللقاء، فاجأت جنات جمهورها بقولها إنها نادمة على تأخرها في خطوة الزواج، رغم أن زوجها محمد تقدم لخطبتها قبل 4 سنوات من الارتباط الرسمي، لكنها في ذلك الوقت لم تكن تعطي الأمر أولوية بسبب انشغالها بعملها وسفرها المستمر. وأضافت بأسلوب مليء بالصدق: "بلوم نفسي إني متجوزتش محمد بدري.. لو كنت اديته فرصة نتعرف أكتر كنا اتجوزنا زمان، ودلوقتي كان ممكن بناتي يبقوا كبار."

وكشفت جنات عن سبب تأخرها قائلة: "كنت بسمع كلام يخوفني من الجواز، وحياتي وقتها مكنتش مناسبة.. كنت بشتغل طول الوقت وبلف من بلد لبلد.. وللأسف اتأخرت في القرار."

لكن المفاجأة الأكبر جاءت حين تحدثت عن رؤيتها للزواج بشكل عام، مؤكدة أن أغلب الرجال لا يتقبلون نجاح زوجاتهم قائلة: "أغلبية الرجالة مبتحبش نجاح مراتُه.. قليل جدًا لما تلاقي حد متفهم وبيفرق بين الشغل والحياة الخاصة." وأضافت ضاحكة: "الراجل النكدي هينكد عليكي حتى لو قاعدة في البيت.. لكن أنا محظوظة إن جوزي عمره ما طلب مني باسورد تليفوني لغاية النهاردة."

جنات لم تكتفِ بالحديث عن الزواج فقط، بل اعترفت كذلك بندمها على عدم خوض تجربة التمثيل، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى الجمع بين الغناء والتمثيل، خاصة أن لديها شغف بهذا المجال، لكنها انشغلت بالغناء وأهملت تلك الخطوة.

وعلى صعيد آخر، تعيش جنات حالة من النشاط الفني بعد طرح ألبومها الجديد "ألوم على مين"، والذي احتفلت بإطلاقه في حفل ضخم بأحد فنادق القاهرة الجديدة وسط حضور زوجها وابنتيها وعدد من نجوم الفن، أبرزهم الفنانة نسرين طافش وزوجها. الألبوم ضم 9 أغنيات متنوعة جمعت بين الرومانسية والإيقاع العصري، ومنها: ألوم على مين، فات بكره، كاش كاش، الليلة، مبسوطين، وغيرها.