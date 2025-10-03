نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "من حلم إلى حقيقة".. أحمد رزق يوجه رسالة إلى شباب الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كٌرمت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الفنان أحمد رزق، تقديرًا لمسيرته الفنية، وذلك خلال حفل افتتاح الدورة الـ41، والتي تحمل اسم النجمة ليلى علوي، الذي أقيم مساء الخميس على مسرح مكتبة الإسكندرية.

قال أحمد رزق خلال تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي: 'أنا أستطيع التمثيل، لكنني لا أجيد الكلام، ومع ذلك، أنا سعيد ومبسوط بتكريمي هنا في الإسكندرية، بلدي التي ولدت وكبرت وحلمت بها، عندما كنت صغيراً، كنت أقف أمام فندق شيراتون المنتزة وأشاهد النجوم وهم يدخلون ويخرجون أثناء مهرجان الإسكندرية السينمائي، وكان أقصى طموحي أن يتم دعوتي كضيف في يوم من الأيام لأمشي على الريد كاربت مثله'."

كما أكد أحمد رزق على سعادته بتكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي، قائلاً: "فكرة تكريمي في مهرجان الإسكندرية السينمائي اليوم هي شرف كبير لي. وأود أن أشكر كل من ساهم في وجودي في عالم الفن، وعلى رأسهم والدي - رحمه الله - لأنني ولدت في بيت يحتوي على مكتبة، وهذا من حسن حظي."



ووجه أحمد رزق رسالة خاصة للشباب في مدينة الإسكندرية، قائلاً: 'أنا أعرف مدى عشق شباب الإسكندرية للفن، ولكنني أوصيهم بالقراءة والإخلاص في الموهبة، وليس التيك توك".

كما توجه أحمد رزق بالشكر لرئيس المهرجان، حيث قال: “أوجه الشكر لإدارة مهرجان الإسكندرية، والأستاذ أمير أباظة، وأهل بلدي أهل إسكندرية”.



تكريم نجوم السينما في مهرجان الإسكندرية السينمائي

كما شهد الحفل تكريم عدد من أبرز نجوم وصناع السينما، بينهم: الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، الفنان أحمد رزق، الفنانة شيرين، الفنان رياض الخولي، المخرج هاني لاشين، مدير التصوير سامح سليم، المخرج المغربي حكيم بلعباس، المخرج الفرنسي جون بيير أميريس، النجمة الإسبانية مرسيدس أورتيجا، والمخرج التونسي رضا الباهي، إلى جانب تكريم اسم الفنانة الراحلة فيروز، والتي تسلمت درع التكريم نيابة عنها ابنتها إيمان بدر الدين جمجوم.

وقدّم الحفل الإعلامي الكبير الدكتور إبراهيم الكرداني والإعلامية غادة شاهين، فيما تولى إخراجه المخرج محمد السماحي واستهل البرنامج بأغنية ترحيبية تؤديها المطربة اليونانية مارلينا روسوغلو والمطربة المصرية فاطمة محمد علي، ثم عقبها عرض فيلم تعريفي بالمسابقات الأساسية والأفلام المشاركة.

يقام المهرجان هذا العام برئاسة الناقد السينمائي الأستاذ الأمير أباظة، وتحت رعاية معالي وزير الثقافة د. أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.