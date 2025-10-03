نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيرين تتحدث عن ذكرياتها الجميلة في مهرجان الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كٌرمت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط النجمة شيرين، تقديرًا لمسيرته الفنية، وذلك خلال حفل افتتاح الدورة الـ41، والتي تحمل اسم النجمة ليلى علوي، الذي أقيم مساء الخميس على مسرح مكتبة الإسكندرية.

أعربت النجمة شيرين عن سعادتها بتكريمها في مهرجان الإسكندرية السينمائي، قائلة: “أنا سعيدة جدًا اليوم لأنني واقفة على قدمي، بعد أن تعرضت لكسر في ركبتي العام الماضي واضطررت لتركيب شرائح وكنت قد فقدت الأمل في الوقوف على قدمي مرة أخرى. لكن حدثت المعجزة وأشكركم جميعًا”.

أكدت شيرين أنها ليست المرة الأولى التي تحضر فيها المهرجان، قائلة: “الحقيقة أنني حضرت سابقًا بدعوة كريمة من الأمير باشا أباظة، الذي يقف خلفي والذي يتحمل مسؤولية حمل درع تكريم الجميع بنفسه، وهذا ما يخجلني حقًا. لا أعرف كيف أشكره، وأشكركم جميعًا لأن لدي ذكريات كثيرة مع هذا المهرجان”.

أضافت شيرين أنها تود أن تعبر عن مشاعرها وتجاربها، قائلة: “عندي ذكريات جميلة مع الفنانة فردوس عبد الحميد، وهناك الكثير مما كنت أود قوله، لكن ربما سيأتي الوقت المناسب لذلك”.

تكريم نجوم السينما في مهرجان الإسكندرية السينمائي

كما شهد الحفل تكريم عدد من أبرز نجوم وصناع السينما، بينهم: الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، الفنان أحمد رزق، الفنانة شيرين، الفنان رياض الخولي، المخرج هاني لاشين، مدير التصوير سامح سليم، المخرج المغربي حكيم بلعباس، المخرج الفرنسي جون بيير أميريس، النجمة الإسبانية مرسيدس أورتيجا، والمخرج التونسي رضا الباهي، إلى جانب تكريم اسم الفنانة الراحلة فيروز، والتي تسلمت درع التكريم نيابة عنها ابنتها إيمان بدر الدين جمجوم.

وقدّم الحفل الإعلامي الكبير الدكتور إبراهيم الكرداني والإعلامية غادة شاهين، فيما تولى إخراجه المخرج محمد السماحي واستهل البرنامج بأغنية ترحيبية تؤديها المطربة اليونانية مارلينا روسوغلو والمطربة المصرية فاطمة محمد علي، ثم عقبها عرض فيلم تعريفي بالمسابقات الأساسية والأفلام المشاركة.

يقام المهرجان هذا العام برئاسة الناقد السينمائي الأستاذ الأمير أباظة، وتحت رعاية معالي وزير الثقافة د. أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.