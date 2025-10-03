نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احمد رزق:"بوصي أهل الاسكندرية بالقراءة والابتعاد عن التيك توك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه النجم أحمد رزق خلال تكريمه رسالة للشعب السكندري في حفل افتتاح الدورة الـ41 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، والتي تحمل اسمها على مسرح مكتبة الإسكندرية، برئاسة الناقد السينمائى الأستاذ الأمير أباظة.

وقالت أحمد رزق خلال تكريمه بالمهرجان:"أنا سعيد أن بتكرم هنا في إسكندرية بلدي اللي اتولد وكبرت فيها وحلمت فيها، وأنا صغير كنت بقف قدام شيراتون المنتزة وأشوف النجوم وهما داخلين وخارجين أثناء مهرجان الإسكندرية السينمائي وكان أقصى طموحي أن يتم دعوتي في يوم من الأيام عشان أمشي على الريد كاربت زيهم".

وتابع: “ ففكرة أن بتكرم في مهرجان الإسكندرية السينمائي النهاردة بالنسبة لي شرف كبير، وأحب أشكر كل الناس اللي ساهمت في وجودي لدخول عالم الفن وعلى رأسهم والدي رحمة الله عليه؛ لأن من حسن حظي اتولد في بيت فيه مكتبة".

ووجه أحمد رزق رسالة خاصة للشباب مدينة الإسكندرية قائلًا: "بوصي شبا الاسكندرية عشاق الفن بالقراءة والابتعاد عن التيك توك".

يُذاع حفل الافتتاح على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة نايل سينما، بداية من السابعة مساءً مع انطلاق فعاليات الـ ريد كاربت، وصولًا إلى مراسم الافتتاح الرسمية.



يقدّم الحفل الإعلامي الكبير الدكتور إبراهيم الكرداني والإعلامية غادة شاهين، فيما يتولى إخراجه المخرج محمد السماحي ويستهل البرنامج بأغنية ترحيبية تؤديها المطربة اليونانية مارلينا روسوغلو والمطربة المصرية فاطمة محمد علي، يعقبها عرض فيلم تعريفي بالمسابقات الأساسية والأفلام المشاركة.

يقام المهرجان هذا العام برئاسة الناقد السينمائي الأستاذ الأمير أباظة، وتحت رعاية معالي وزير الثقافة د. أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.