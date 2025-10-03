نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساندي تطلق "جنو" بتوقيع عزيز الشافعي وتميم.. وإخراج جريء من توقيعها الشخصي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طرحت النجمة ساندي أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "جنو"، وهي ثالث أغنية من ألبومها الجديد "شكرًا على إمبارح"، لتخطف الأنظار منذ الساعات الأولى من طرحها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب. الأغنية جاءت بتوقيع الشاعر والملحن الكبير عزيز الشافعي، أحد أبرز صناع الأغنية المصرية في السنوات الأخيرة، والذي قدّم لساندي لحنًا يحمل مزيجًا بين الجرأة والإحساس، يعكس شخصيتها الفنية المتجددة، فيما تولى التوزيع الموسيقي المبدع تميم، المعروف بلمساته الحديثة والإيقاعات التي تضيف للأغنية بُعدًا عالميًا يتماشى مع الذوق العصري.

اللافت في العمل أن ساندي لم تكتفِ بالغناء فقط، بل قررت خوض تحدٍ جديد بالوقوف خلف الكاميرا، حيث تولت بنفسها إخراج الكليب، لتبرهن على امتلاكها رؤية فنية متكاملة لا تقتصر على الأداء الغنائي فقط، بل تمتد إلى تقديم صورة بصرية مبتكرة تعكس مضمون الأغنية وروحها الشبابية الكليب جاء مليئًا بالطاقة والحيوية، مع أجواء لونية مبهجة وتفاصيل إخراجية لافتة، لتؤكد ساندي أنها فنانة متعددة المواهب تسعى دائمًا لتقديم جديد يواكب التطور الفني.

وتواصل ساندي بهذا العمل سلسلة نجاحاتها الأخيرة، إذ يترقب جمهورها الألبوم كاملًا بعد أن طرحت عدة أغنيات منفردة منه خلال الأشهر الماضية، وكل منها حقق صدى واسع على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الاستماع. ويُنتظر أن تكون "جنو" واحدة من أبرز محطات الألبوم، خاصة أنها تحمل تعاونًا قويًا يجمع بين ثلاثة أسماء بارزة في صناعة الموسيقى المصرية: ساندي، عزيز الشافعي، وتميم.

الجمهور على السوشيال ميديا تفاعل بشكل واسع مع الأغنية منذ لحظة طرحها، حيث تصدر هاشتاج ساندي جنو قوائم الأكثر تداولًا، وسط إشادة بالكلمات والألحان، بالإضافة إلى إخراج ساندي الذي اعتبره البعض خطوة جريئة تثبت ثقتها في قدراتها الفنية.

وبهذا العمل، تؤكد ساندي أنها لا تكتفي بالنجاحات السابقة، بل تسعى دائمًا إلى كسر القوالب المعتادة، ومواصلة تقديم أعمال تحمل بصمة خاصة تجعلها واحدة من أهم نجمات الغناء في مصر والوطن العربي.