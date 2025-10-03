نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر " فيها أيه يعني" يكتسح السينمات... وماجد الكدواني يتصدر الإيرادات بأكثر من "٥ مليون" جنية في يومين فقط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر فيلم "فيها اية يعني" للنجم ماجد الكدواني الإيرادات وحقق المركز الأول في دور العرض السينمائية وذلك بعد تحقيقة في ثاني ايام عرضة اكثر من ٣ مليون جنية ليصبح اجمالي ايراداتة في يومين عرض فقط (٥ مليون و٢٠٠ الف) جنيها مصريا بالسينمات وسط اشادات وتفاعل جماهيري كبير بدور العرض السينمائية.

"فيها إيه يعني" ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية التي اعتاد تقديمها ماجد الكدواني، في السنوات الأخيرة، سواء على مستوى السينما أو التلفزيون، لا سيما وأنه يُحقق فيها نجاحات كبيرة، وتحظى بثقة الجمهور.

فيلم "فيها إيه يعنى" من بطولة ماجد الكدوانى، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، وميمي جمال، ريتال عبدالعزيز، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز محمد رشيدي، وروزناما، وهو من تأليف مصطفي عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، إخراج عمر رشدي حامد.