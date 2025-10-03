نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Kuruluş Osman 195.. موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة 195 على قناة ATV والفجر TV في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - Kuruluş Osman 195.. موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة 195 على قناة ATV والفجر TV.

تعرف على موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة 195 على قناة ATV والفجر الجزائرية، وأبرز التغييرات في أبطال العمل، مع تفاصيل نهاية الرحلة التاريخية المثيرة.

انطلاق الموسم السابع من «المؤسس عثمان»

ينتظر عشاق الدراما التركية والعربية انطلاق الموسم السابع من مسلسل المؤسس عثمان، الذي يعد أحد أنجح الأعمال التاريخية في السنوات الأخيرة، حيث تمكن منذ موسمه الأول من جذب ملايين المشاهدين داخل تركيا والعالم العربي.

ويعود العمل هذا العام بحلقات جديدة تحمل مفاجآت على مستوى تطور الأحداث والصراعات الدرامية بين الشخصيات.

تغييرات لافتة في أبطال المسلسل

شهد الموسم الجديد تغييرات مهمة في طاقم التمثيل، أبرزها غياب النجم بوراك أوزجيفيت الذي ارتبط اسمه بشخصية عثمان طوال المواسم السابقة.

ويدخل بدلًا منه عدد من الممثلين البارزين مثل ميرت يازيجي أوغلو، بيركان سوكولو ومراد أونالمش، إلى جانب مشاركة وجوه ذات خبرة طويلة في الدراما التركية لإضافة زخم مختلف للأحداث.

موعد عرض الحلقة 195 من المؤسس عثمان

من المقرر أن يبدأ عرض الحلقة الأولى من الموسم السابع، أي الحلقة 195، يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أنقرة، عبر شاشة قناة ATV التركية، بالإضافة إلى قناة دوت الخليج الجزائرية مترجمة إلى العربية.

وسيُعرض المسلسل أسبوعيًا كل أربعاء، ليقدم للمشاهدين رحلة ممتدة من الدراما والمعارك التاريخية المثيرة.

الموسم الأخير من رحلة «عثمان»

هذا الموسم يمثل ختام قصة المؤسس عثمان التي استمرت على مدار ستة مواسم متتالية، حصد خلالها المسلسل نسب مشاهدة مرتفعة، وتصدر التريند في تركيا والعالم العربي.

ومع اقتراب النهاية، يتساءل الجمهور عن الطريقة التي ستُختتم بها الأحداث، وما إذا كان العمل سيحافظ على نفس مستوى التشويق حتى الحلقة الأخيرة.

نجاح عالمي للدراما التاريخية التركية

يعكس نجاح مسلسل المؤسس عثمان المكانة التي باتت تحتلها الدراما التاريخية التركية على الساحة العالمية، حيث استطاعت المزج بين الأحداث التاريخية واللمسة الدرامية المشوقة التي تمنح المتابع إحساسًا بالواقعية والإثارة في آن واحد.

ويرى النقاد أن المسلسل ساهم في رفع مستوى الأعمال التركية الموجهة للأسواق العربية والعالمية.