ملكة جمال لبنان 2025: نور كرم مرشحة التاج بجمالها الصافي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد اللبنانيون لمتابعة الشابة المتألقة نور كرم في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025، التي تُعرض مباشرة عبر شاشة الـ LBCI يوم السبت 4 تشرين الأول، بعد نشرة الأخبار المسائية.

و إن مشاركة نور ليست حدثًا فرديًا أو شخصيًا فحسب، بل هي محطة وطنية يطل من خلالها شباب لبنان بطموحاتهم وأحلامهم نحو مستقبل مشرق. نور تمثل صورة مشرفة عن الفتاة اللبنانية العصرية: جمال طبيعي صافٍ لم تمسه أي عملية جراحية، لم تلجأ يومًا إلى البوتوكس أو الفيلر أو أي تعديل تجميلي، بل تعكس أنوثة ناعمة وأصالة فريدة تجعلها رمزًا للجمال الحقيقي غير المصطنع.

إطلالتها المميزة، حضورها الراقي، وثقافتها العالية تشكل جميعها عناصر قوة تعكس صورة مشرقة عن جيل جديد من النساء اللبنانيات اللواتي يرفعن اسم الوطن عاليًا أينما تواجدن.

اليوم، يقف لبنان كله صفًا واحدًا خلفها، يساندها ويؤمن بأن نور ستترك بصمة فريدة في هذه المسابقة. فكل خطوة تخطوها هي انعكاس لفخر الوطن وأبنائه.

كل التوفيق لنور... نحن على ثقة أنّها ستضيء المسابقة بجمالها الطبيعي وثقتها بنفسها، وستكون وجهًا مشرفًا للبنان ولجيل كامل يسعى ليثبت أن الجمال الحقيقي لا يزل موجود