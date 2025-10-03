نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصائد وقصص وأبطال.. "قطر الندى" تحيي ذكرى النصر المجيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، العدد 742 من مجلة قطر الندى لشهر أكتوبر 2025، في إصدار مميز احتفاء بذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة، حيث يضم العدد مجموعة من الكوميكس والمواد الصحفية والأدبية المتنوعة التي ترسخ الهوية المصرية، وتعكس الروح الوطنية، وتغرس في الأطفال قيم الانتماء وحب الوطن.

ووجاء الغلاف ليعبر عن الهوية المصرية من خلال الفلاحة التي قامت على أكتافها حضارة هذه الأمة وكانت دائما تسعى لتربية أبنائها ليكونوا فداءً لهذا الوطن، والغلاف من رسوم الفنان تامر شاهين، أما مقال رئيس التحرير الكاتبة نجلاء علام فجاء بعنوان "ساعة الصفر" وتناول كيفية تحديد ساعة الصفر لحرب أكتوبر المجيدة، وتحدث عن اللواء أركان حرب صلاح فهمي نحلة، المسئول عن تحديد ساعة الصفر والأسس العلمية التي استند إليها، وكيف تحقق النصر العظيم بفضل الاجتهاد والإخلاص والتضحية والأخذ بمبادئ العلم، وشجع المقال الأطفال للبحث عن معلومات عن نصر أكتوبر، وإذاعتها في طابور الصباح.

ونقرأ في هذا العدد الكوميكس الرئيسي بالمجلة بعنوان "شهيد التاريخ" ويتحدث عن الملك "سقنن رع" أول ملك شهيد في التاريخ المصري، ويتناول الكوميكس سيرة هذا الملك وكيف قاوم الهكسوس هو وأبناؤه كامس وأحمس حتى تم الانتصار وطرد الهكسوس من مصر، ويأتي هذا الكوميكس ليؤكد على عظمة وشجاعة وتضحية الجندي المصري عبر التاريخ.

وحفل العدد بالكثير من القصائد التي تلهب الروح الوطنية، مثل: أطفال بلدنا، هلال النصر، لحن البراءة، مصر البداية والختام، مصر بلدنا، ومن قصيدة مصر البداية والختام نقرأ:

مصر العظيمة لا تلين

بقيادة لا تستكي

فلتدخلوها آمنين

قمر يضيء لنا الظلام

مصر البداية والختام

مصر التي لا تنكسر

وعلى الشدائد تنتصر

كتبتْ بتاريخ عطر

سفر المحبة والوئام

مصر البداية والختام

كما حفل العدد بالكثير من القصص، مثل: الوردة والنملة، وقصة "حكايات الجد منصور" وهذه القصة كتبتها الطفلة "لمار محمد خيال" الطالبة في الصف السادس الابتدائي، من محافظة الغربية، والقصة تناولت حكايات الجد منصور عن حرب أكتوبر المجيدة، وحديثه عن الحلول غير التقليدية في التغلب على الصعوبات والمشكلات حتى تم النصر العظيم، أما قصة "البطل الخارق" فتناولت حكاية أسد سيناء المقاتل سيد زكريا.

وأيضا ضم العدد الكثير من الأبواب منها: مغامرات نهى، أنا رياضي، حكايات أيسوب، حكايات فروحة، من جيل لجيل، اختفاء التاء من التاريخ، وجاءت هذه الحلقة عن سيدة الغناء العربي أم كلثوم ودورها في جمع التبرعات للمجهود الحربي أثناء معركة الاستنزاف.

كما تحرص مجلة قطر الندى على تقديم البسمة للأطفال من خلال باب للكاريكاتير، وباب لهواة التلوين في كل عدد.

وتصدر مجلة "قطر الندى" شهريا عن هيئة قصور الثقافة، وهى إحدى إصدارات الإدارة العامة للنشر برئاسة الكاتب الحسينى عمران، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، وتضم هيئة تحرير المجلة: الكاتب الطاهر شرقاوى مديرا للتحرير، والفنانة رحاب جمال الدين سكرتيرا للتحرير، والفنان محسن عبد الحفيظ مخرجا ومشرفا فنيا.