سامح حسين: "فيلم استنساخ تجربة فنية خطيرة"

أحمد جودة - القاهرة - شهد اليوم الجمعة، أولى أيام فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي، والتي تحمل اسم النجمة “ليلى علوي”، ندوة لتكريم الفنان سامح حسين، عن فيلمه الأخير “استنساخ”.

أعرب سامح حسين عن حماسه لخوض تجربة فيلم 'استنساخ'، قائلًا: "عندما قرأت السيناريو، شعرت بالخوف والدهشة، لأنه يتناول موضوعًا شديد الخطورة. وأنا بطبعي أحب خوض المغامرات الفنية والتحديات الجديدة".

أكد سامح حسين سعادته بالفيلم، قائلًا: “سعدت جدًا عندما عرض عليّ الفيلم، وآمنت برسالته التي أرى أنها من الضروري أن تصل إلى الجمهور، خاصة ما يتعلق بمخاطر الذكاء الاصطناعي. وقد استغرقنا قرابة عام كامل في التحضير والتصوير حتى خرج العمل إلى النور”.

وردًا على سؤال حول إيرادات فيلم 'استنساخ' وهل فشل العمل، علق سامح حسين قائلًا: “أنا راضٍ جدًا عن تكلفة الفيلم، وإلا لم أكن لأعمل في فيلم وآخر كل عام. لو كان المنتج يخسر، لم يكن ليشتغلني، خاصةً لو هو منتج فقط. فهو يتحسب بهذه الطريقة”.

وأشار سامح حسين إلى حديث الفنانة منال سلامة، قائلًا: “أنا أتكلم بلسان المنتج، لأنني عملت فترة في الإنتاج. فنحن نعرف أن الفيلم سيحقق كذا أو كذا. فهو لم يفشل خالص، لأن لو فشل، لم أكن لأعمل في فيلم جديد”.