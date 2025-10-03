الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد مارك أبو جودة، ممثل منصة Spotify، أن المنصة تحظى بشعبية كبيرة بين الجمهور السعودي، مشيرًا إلى أن هذا الإقبال يعكس شغف المستمعين بالمحتوى الفني وتقديرهم للأعمال الإبداعية.

Spotify تكشف عن أكثر الفنانين استماعاً

وفي تصريح خاص، أوضح أبو جودة أن Spotify لا تُعد وسيلة ترفيهية فحسب، بل توفر أيضًا عوائد مادية للفنانين، تساعدهم على الاستمرار في إنتاج أعمال غنائية جديدة.



وأضاف أن الفنانين عبدالمجيد عبدالله، راشد الماجد، وعايض يتصدرون قائمة الفنانين الأكثر استماعًا في السعودية عبر المنصة، ما يعكس مكانتهم الفنية الرفيعة وتأثيرهم في المشهد الموسيقي الخليجي.



وفي سياق متصل، شدد الفنان عصام كمال على أهمية المنصات الرقمية التي أصبحت ركيزة أساسية في صناعة الموسيقى، ليس فقط لنشر المحتوى والوصول إلى الجمهور بشكل أسرع، بل أيضًا لما توفره من دعم مادي يضمن استمرارية الإنتاج الفني.

وكشف كمال عن استعداده لطرح أغنية جديدة بعنوان "لا تكذب" بالتعاون مع الشاعر تركي المشيقح، معبرًا عن حماسه الكبير لهذا العمل، مشيرًا إلى أنه أصدر قبل ثلاثة أشهر ميني ألبوم بعنوان "ظل"، بالتعاون مع نخبة من الشعراء البارزين مثل الأمير بدر بن عبد المحسن، قوس، نهار، وخالد العوض، إلى جانب تعاون موسيقي مع الملحن ياسر بوعلي.