راغب علامة يعود للصدارة بـ'خايف من إيه'

أحمد جودة - القاهرة - أطلّ النجم اللبناني راغب علامة على جمهوره في العالم العربي بأحدث أعماله الغنائية، أغنية "خايف من إيه"، التي طرحها رسميًا عبر جميع حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.

تفاصيل اغنية «خايف من إيه»

وتشهد اغنية «خايف من إيه» تعاون راغب علامة مع الشاعر هاني الصغير، والملحن خالد البكري، والموزع الموسيقي هادي كريم، لتقدّم عملًا رومانسيًا صادقا.

كلمات أغنية «خايف من إيه»

وجاءت كلمات الاغنيه كالتالي:" وبقولك ايه خايف من ايه، دلوقتي بقول للعالم اني بحبك، حبينا كثير ودارينا كتير، وهو جي الوقت اللي انا لازم، أعلن فيه حبك، أنا دايب فيك حبيبي، والشوق ما قدرش عليه مش فارقة حبيبي معايا، حكايتنا حتبقى حكاية، لو خايف سيبني اواجه فيك الكون، أنا قد الدنيا بحبك، ولآخر عمري بحبك، دانا بيني وبينك عشق وحب جنون، حبك ساكن قلبي وروحي، وعليك نظره ترد الروح، دانا كل ما اشوفك قدامي".

اخر اعمال راغب علامة

وكان اخر اعمال راغب علامة هي أغنية “بيروت ولا روما” باللهجة المصرية على “يوتيوب”، من كلمات فيليبينو، ألحان محمد يحيى، وتوزيع إيلي بربر، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا لدى الجمهور.

احدث اعمال راغب علامة

ويذكر ان راغب علامة قد انتهي من تسجيل أغنيته الجديدة «حبيبتي أحلى واحدة»، بمشاركة الفنان عصام كاريكا، وكلمات الشاعر محمد هلال، وتعاون راغب علامة مع الملحن كاريكا من قبل فى عدد من الأعمال الناجحة منها: لو دارت الأيام، واللى افتكرتوا.