الرياض - كتبت رنا صلاح - أطل النجم المصري أحمد السقا على جمهوره من جديد، بعد أيام من تعرضه لحادث سير أثار القلق بين محبيه، وذلك من خلال مشاركته في العرض المسرحي "هنا القاهرة"، الذي قُدم مساء الأربعاء بمشاركة النجمتين هند صبري ويسرا اللوزي، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة، في خطوة لدعم المواهب والمسرح المستقل.

أحمد السقا يعود لجمهوره بعد نجاته من حادث سير .. فيديو

وشهد العرض إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث وثّقت الصفحة الرسمية للمسرحية على "إنستغرام" أجواء الليلة عبر صور وفيديوهات، ظهر فيها السقا وهو يؤدي دوره على خشبة المسرح وسط تفاعل وتصفيق حار من الحضور.

وقد حمل ظهوره رسالة دعم واضحة للمسرح المستقل وفرقة "المسرح الخطير" المنتجة للعرض، وهو ما اعتبره جمهوره خطوة مميزة تثري المشهد الفني.



وكان السقا قد تعرض لحادث سير أثناء توجهه إلى مدينة الإسكندرية لحضور العرض، حيث اصطدمت سيارته بصبّة خرسانية على الطريق، ما أدى إلى تهشم مقدمة السيارة بشكل كبير.

ورغم قوة الاصطدام، لم يُصب سوى بكدمات بسيطة، فيما نجا سائقه دون أي إصابات. وخضع السقا لفحوص طبية فورية وتلقى الإسعافات اللازمة قبل أن يغادر المستشفى عائدًا إلى منزله.



وطمأن السقا جمهوره على حالته الصحية عبر حساباته الرسمية، قائلاً: "اللهم لك ألف حمد وشكر، ويخلق الله من المحن منحًا، ومنحني الله حبًّا كثيرًا لم أكن أدركه. ألف مليون شكر لمن تفضل بالاطمئنان عليّ، ومثلها اعتذار لمن لم أستطع الوصول إليه لرد الجميل".

وأضاف: "أنا الحمد لله تمام، وأبدأ عملي من الغد. وقاموس اللغة كاملًا لن يوفيكم حقكم من الذوق والرقي والواجب. الحمد لله من قبل ومن بعد"