نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تابع الموسم السابع من مسلسل "المؤسس عثمان" 2025.. إليك قنوات العرض وبجودة عالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب ملايين المشاهدين في الوطن العربي والعالم عرض الموسم السابع من المسلسل التاريخي "المؤسس عثمان"، الذي بات أحد أبرز الأعمال الدرامية التركية وأكثرها متابعة في السنوات الأخيرة.

بعد النجاح الكبير الذي حققته المواسم السابقة، يعود المسلسل بحلقات جديدة أكثر إثارة وتشويقًا، ليروي فصولًا جديدة من قصة عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية، وصراعاته ضد القوى المعادية من أجل بناء إمبراطورية عظيمة.

موعد عرض الموسم السابع من "المؤسس عثمان"

انطلق عرض حلقات الموسم السابع يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 عبر شاشة قناة ATV التركية، حيث يتم بث المسلسل أسبوعيًا مساء كل أربعاء في:

الساعة 08:00 مساءً بتوقيت تركيا.

الساعة 07:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الساعة 08:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان 2025

يستمر بث حلقات "المؤسس عثمان" حصريًا عبر قناة ATV التركية داخل تركيا، بينما تتيح قناة دوت الخليج الجزائرية للمشاهدين العرب فرصة متابعة العمل مترجمًا إلى اللغة العربية.

مواعيد عرض قناة دوت الخليج الجزائرية:

كل خميس في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والرياض.

الإعادة متاحة يوم الجمعة صباحًا عبر نفس القناة.

جدول القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان – الموسم السابع

القناة الدولة الموعد اللغة الجودة ATV التركية تركيا الأربعاء 08:00 م (بتوقيت تركيا) التركية HD دوت الخليج الجزائرية الجزائر – الوطن العربي الخميس 10:00 م (القاهرة/الرياض) مترجم للعربية HD

تردد قناة دوت الخليج الجزائرية 2025

لمتابعة حلقات الموسم السابع من "المؤسس عثمان" بجودة عالية، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على الترددات التالية:

على نايل سات:

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

على عرب سات:

التردد: 11034

الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

أبطال الموسم السابع من "المؤسس عثمان"

يشهد الموسم الجديد استمرار النجوم الأساسيين الذين رافقوا العمل منذ انطلاقه، إلى جانب وجوه جديدة تضيف مزيدًا من الإثارة للأحداث.

بوراك أوزجيفيت في دور المؤسس عثمان بن أرطغرل.

شكري أوزيلديز ينضم بشخصية جديدة "فاسيليوس الشجاع".

ميرت يازيجي أوغلو بدور أورهان بك نجل عثمان.

نخبة من النجوم الأتراك الذين يساهمون في إثراء الأحداث التاريخية.

لماذا يحظى "المؤسس عثمان" بشعبية واسعة؟

يجمع المسلسل بين الأحداث التاريخية والتشويق الدرامي.

يقدم مشاهد ملحمية عن المعارك والغزوات التي خاضها عثمان.

يبرز القيم الإسلامية مثل العدل، الشجاعة، والإيمان.

يضم إنتاجًا ضخمًا من حيث الديكورات والملابس والمشاهد الحربية.

الموسم السابع من "المؤسس عثمان" 2025 يأتي محمّلًا بالتطورات المثيرة التي ينتظرها الجمهور العربي والتركي على حد سواء. وبفضل بثه عبر ATV التركية وقناة دوت الخليج الجزائرية مترجمًا للعربية، يستطيع ملايين المتابعين مواصلة رحلة عثمان بن أرطغرل في ملحمة تاريخية تجسد بدايات الدولة العثمانية.