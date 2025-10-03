نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- لعشاق Peaky Blinders.. شاهد الآن |مسلسل الجريمة البريطانى الشهير يعود بموسمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عودة أسطورة Peaky Blinders.. تفاصيل موسمين جديدين لعائلة شيلبي

يعود مسلسل Peaky Blinders إلى الشاشة مجددًا من خلال عملين جديدين، كل منهما يتألف من ست حلقات تمتد الواحدة منها لساعة كاملة، وذلك بناءً على تعاون مشترك بين منصة نتفليكس العالمية وهيئة الإذاعة البريطانية BBC.

مسلسل Peaky Blinders

وبهذا الإعلان تتحول التصريحات المتكررة لستيفن نايت، مؤلف وكاتب المسلسل الشهير، حول استمرار حكاية عائلة شيلبي وعدم توقفها عند حدود الموسم السادس أو حتى الفيلم السينمائي المرتقب، إلى واقع ملموس. ويشارك في الإنتاج التنفيذي للمشروع الجديد النجم كيليان مورفي إلى جانب ستيفن نايت نفسه.

احداث الموسمين.

وتدور أحداث الموسمين المرتقبين بعد وقائع الفيلم الخاص بسلسلة Peaky Blinders، والذي يمر حاليًا بمرحلة ما بعد الإنتاج، ومن المتوقع طرحه في العام المقبل. أما تفاصيل مواعيد عرض المسلسل الجديد أو أسماء أبطاله فلم تُكشف بعد، إذ سيُعلن عنها لاحقًا. ومن المقرر أن يُعرض العمل عبر قناة BBC One داخل المملكة المتحدة، بينما ستتولى نتفليكس بثّه عالميًا، وفق ما نقله موقع Deadline.

بوستر مسلسل Peaky Blinders

متى بدأ عرض مسلسل Peaky Blinders ؟

يُذكر أن المسلسل الأصلي Peaky Blinders، الذي كتبه ستيفن نايت وقام ببطولته كيليان مورفي، حظي منذ انطلاقه عام 2013 بشعبية عالمية واسعة. إذ بدأ عرضه أولًا على قناة بي بي سي الثانية، قبل أن يُعرض لاحقًا على نتفليكس عام 2014، ليحصد العديد من الجوائز من أبرزها جائزة بافتا لأفضل مسلسل درامي عن موسمه الرابع. وفي عام 2019، انتقل المسلسل إلى قناة بي بي سي الأولى لمتابعة عرض موسميه الخامس والسادس، قبل أن يُختتم رسميًا عام 2022.

ومع النجاح الكبير الذي حققه، لم يقتصر حضور Peaky Blinders على الشاشة فقط، بل تحوّل إلى علامة تجارية متكاملة شملت إصدار كتب، وإطلاق خطوط ملابس خاصة، إلى جانب ألعاب فيديو، وعروض باليه، وأعمال مسرحية تفاعلية. وقد أكد ستيفن نايت مرارًا أنه يرى في هذه الملحمة حكاية قادرة على الاستمرار حتى بعد تقديم الفيلم الروائي.

تصريحات ستيفن نايت مؤلف وكاتب المسلسل.

وفي تصريحاته الأخيرة، قال نايت: "يسعدني اليوم أن أعلن عن فصل جديد من حكاية بيكي بلايندرز. وكما في السابق، ستجري أحداثه في برمنغهام، المدينة التي تنهض من تحت رماد القصف، حيث يتولى الجيل الجديد من آل شيلبي زمام القيادة، لتبدأ رحلة جديدة مشوقة."

المؤلف ستيفن نايت

من جانبه، أعرب باتريك هولاند، الرئيس التنفيذي لشركة بانيجاي المملكة المتحدة، عن حماسه قائلًا: "يُعدّ مسلسل بيكي بلايندرز من أهم الأعمال الدرامية التي صنعت بصمة خاصة في تاريخنا المعاصر. ونحن في بانيجاي فخورون بالمشاركة في تجسيد رؤية ستيفن نايت للأجزاء المقبلة من هذه الملحمة. وبفضل الشراكة الإنتاجية الجديدة بقيادة كارين ويلسون من شركة كودوس، وجيمي جلازبروك من غاريسون دراما، فإن قصة الجيل القادم من عائلة شيلبي ستأسر بلا شك قلوب الجماهير، سواء من العشاق القدامى أو المتابعين الجدد."