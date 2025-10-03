نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل خميس منتصف الليل.. شاهد تعرض 'ابن النادي' بحلقتين أسبوعيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت منصّة شاهد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "ابن النادي"، بطولة أحمد فهمي وآية سماحة، والتي لاقت إعجابًا واسعًا من الجمهور وتفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ليحتل المسلسل صدارة مؤشرات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية.

مواعيد عرض مسلسل "ابن النادي"

ومن المقرر أن تُعرض حلقات مسلسل "ابن النادي" كل يوم خميس على منصة شاهد، بمعدل حلقتين أسبوعيًا، وذلك في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

تفاصيل مسلسل "ابن النادي"

يقدم مسلسل "ابن النادي" مزيجا بين الكوميديا والمواقف الاجتماعية المرتبطة بعالم الرياضة، حيث تتقاطع حياة اللاعبين والإداريين في مواقف طريفة تجمع بين الصراعات اليومية وروح الفكاهة.

ابطال مسلسل "ابن النادي"

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أحمد فهمي وآية سماحة، كل من: حاتم صلاح، سيد رجب، محمد لطفي، جلا هشام، أحمد عبد الحميد، سينتيا، تأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد، ومن إنتاج طارق الجنايني.

قصة مسلسل "ابن النادي"

تدور الاحداث حول شخصية عمر، الشاب الذي يرث ناديًا رياضيًا لكنه يرفض تولي منصب المدير، ليقوده هذا الموقف إلى سلسلة من المواقف الكوميدية مع باقي أبطال العمل، من أبرز المشاهد التي لفتت الانتباه في البرومو فقدان عمر درع الدوري، ما يعكس الطابع الكوميدي والسخرية الخفيفة التي يتحلى بها المسلسل.

اخر اعمال احمد فهمي

وكان آخر ظهور سينمائي لأحمد فهمي في فيلم "أحمد وأحمد"، الذي شارك في بطولته مع أحمد السقا وجيهان الشماشرجي وغادة عبد الرازق وطارق لطفي، في إطار يجمع بين الأكشن والكوميديا.