الرياض - كتبت رنا صلاح - استعادت النجمة اللبنانية إليسا واحدة من أكثر المحطات ألمًا في حياتها، وهي إصابتها بمرض سرطان الثدي، الذي خاضت معه رحلة علاجية طويلة ومؤلمة قبل أن تتماثل للشفاء.

إليسا تروي رحلة الألم والأمل مع سرطان الثدي

وفي رسالة مؤثرة وجهتها إلى جمهورها، شاركت إليسا تفاصيل تلك المرحلة الصعبة، مؤكدة أنها كانت مليئة بالخوف والتحدي، لكنها استطاعت تجاوزها بالإيمان والدعم الذي تلقته من محبيها.



وجاءت كلمات إليسا في منشور عبر حسابها الرسمي، حيث عبّرت عن امتنانها لكل من وقف إلى جانبها خلال فترة العلاج، مشيرة إلى أن المرض غيّر نظرتها للحياة، وجعلها أكثر قوة وتمسكًا بالأمل.

وأضافت أن الحديث عن تجربتها ليس من باب الاستعراض، بل لتشجيع النساء على إجراء الفحوصات المبكرة، ومواجهة المرض بشجاعة.



وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع منشورها، حيث انهالت التعليقات التي عبّرت عن الحب والدعم، مؤكدين أن إليسا كانت وما زالت مصدر إلهام للكثيرين، ليس فقط بصوتها، بل أيضًا بصراحتها وجرأتها في مواجهة الألم.