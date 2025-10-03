نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكشف عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة “عصام السيد” للعمل الأول للشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة عصام السيد للعمل الأول للشباب في نسختها الثامنة، بالدورة العاشرة من المهرجان والتي من المقرر إقامتها في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر، والتي تعد إحدى أبرز مسابقات المهرجان المخصصة لاكتشاف وتشجيع الطاقات المسرحية الشابة.

وتتضم لجنة التحكيم في عضويتها نخبة من الفنانين وهم الفنان ميدو عادل، وهو ممثل مصري بدأ مسيرته من خشبة المسرح قبل أن يلفت الأنظار في الدراما التلفزيونية ومن أهم أعماله المسرحية، مسرحية" مش روميو وچوليت" ومسرحية" حب من طرف حامد" ومسرحية" نور في عالم البحور"، ومسرحية " حب رايح جاي" ومسرحية "سيد درويش" ومسرحية "بس أنت مش شامم" ومسرحية "الحبل" ومسرحية" قهوة بلدي".

كما تضم اللجنة الفنان مفيد عاشور، وهو ممثل ومخرج مسرحي، بدأ مسيرته في الثمانينيات، وشارك في العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية، من أبرزها مسرحية" باب الشعرية"، و" رسائل العشاق" و" الأيام" و" السلطان الحائر" و" غراميات عطوة أبو مطرة".

وتضم اللجنة أيضا الفنانة رانيا فريد شوقي، وهي ممثلة مصرية، بدأت مشوارها بمشاركة والدها الفنان الكبير فريد شوقي في فيلم آه وآه من شربات. تألقت في عدد من الأعمال المسرحية والدرامية ومنهم مسرحية " مش روميو وچوليت" و" باللو " و" بابا جاب موز" و" كحيون ربح المليون" و" ربنا يخلي جمعة" و" الملك لير " و" حلاق بغداد"، و" لعب عيال".

ويقام المهرجان برعاية وزارة الثقافة المصرية بقيادة معالي الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ووزارة السياحة والآثار بقيادة معالي الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، حيث تؤكد مشاركة وزارة السياحة والآثار والهيئة دعم الفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر، وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، بما يرسخ تكامل البعد الثقافي مع البعد السياحي في خدمة أهداف التنمية الشاملة.

‏‎كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، في إطار التعاون والتكامل بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية معًا.



‏‎وتتولى إدارة المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، فيما تحمل الدورة العاشرة اسم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، تكريمًا لمسيرتها الفنية المضيئة وإسهاماتها البارزة في دعم قضايا المسرح والفنون.