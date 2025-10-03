فن ومشاهير

التفاصيل الكاملة.. أحمد سعد يتألق بأضخم حفل لـ "إستقبال الطلاب الجدد" بطريق الإسماعيلية

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التفاصيل الكاملة.. أحمد سعد يتألق بأضخم حفل لـ "إستقبال الطلاب الجدد" بطريق الإسماعيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا الميجا ستار أحمد سعد حفلا غنائيا ضخما لاستقبال الطلاب الجدد لجامعة لـ MIU بطريق الإسماعيلية الصحراوي بحضور الآلاف من مختلف الكليات والمرحل من مختلف الجنسيات العربية.

8783574a5b.jpg
ec5c3a3af4.jpg
3a83f5eb92.jpg


حضر أحمد سعد بصحبة زوجته ومديرة أعماله علياء بسيوني وكان فى استقبالهما منظمي الحفل من إدارة العلاقات العامة والمنتج ياسر الحريري.

4d174dea7e.jpg
c1486943d7.jpg
bad531090a.jpg


وشهد الحفل صعود أحمد سعد علي خشبة المسرح وسط أجواء حماسية حيث استقبله الجمهور بحفاوة وتقديم "ميدلي" لأغانيه الشهيرة.

262b22b53c.jpg
3ea96ff6aa.jpg
dbcda781fa.jpg


واشعل سعد الحفل بعدد كبير من أغانيه الطربية والرومانسية المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني بالإضافة إلى بعض اغاني البومه الأخير "حبيبنا" و"تاني" و"أخويا" وقدم للمرة الأولي ريمكس مبهر لاغنية "صدقيني لو بأيدي".

01f6041915.jpg
325d7ae053.jpg
9aacc8d7ec.jpg

تخلل الحفل العديد من المواقف الطريفة ل أحمد سعد منها انتقاده في بداية الحفل طلب أحد الطلاب له بتقدم نكته ليرد عليه قائلا مازحا: " طلب بدري قوي  .. مش من اولها نبوظ الحفلة.. هقضي عليكم"... وقبيل انتهاء الحفل ومع إلحاح الطلاب كشف أحدث نكته قائلا  : "مرة إرهابي طلب ايد إرهابية  .. قالت له سيبني افجر مع نفسي".

cd9e61cfee.jpg
0548bc6ade.jpg
98b41bd9fa.jpg

كما حرصت علياء بسيوني زوجة ومديرة اعمال أحمد سعد علي التواجد وسط الطلاب ومتابعة الحفل  وارتباط منظومة الصوت والإضاءة والفرقة الموسيقية خطوة بخطوة مع ياسر الحريري.

a9ffec9317.jpg
3717bd83c5.jpg
ec83fc831e.jpg
5c8f77d215.jpg
7b463a5084.jpg
7bffcbfcbf.jpg


تميز الحفل بأجواء ومواصفات لايف عالمية وحرص سعد علي توجيه كلمة شكر لكل من ساهم في إنجاح الحفل من تنظيم مبهرة لإدارة العلاقات العامة بالتعاون مع المنتج ياسر الحريري وfire works  للفنان أحمد عصام وإضاءة وليد الحريري ومسرح تامر فوزي.

b94a3aab70.jpg
718f9d8456.jpg
ddbae956b4.jpg
89155ff464.jpg
a66e00fddd.jpg
2a676adb74.jpg

على جانب آخر يواصل النجم أحمد سعد حصد نجاحات ألبومه الأخير "حبيبنا" الذي تصدرت أغانيه تريند مواقع التواصل الاجتماعي والذى احتفل بنجاحه في فبراير الماضي بحضور صناع العمل وعدد كبير من نجوم الفن ومشاهير الرياضة والإعلام على مسرح موفمبيك 6 أكتوبر وصناع الألبوم من شعراء وملحنين منهم عزيز الشافعي، نادر حمدي، تامر حسين، مدين، نادر عبد الله،إيهاب عبد الواحد واحمد إبراهيم.

4314e311cf.jpg
6894ef1701.jpg
90ef37db02.jpg
8d09f5050f.jpg
66928efbdd.jpg


وحرص أحمد سعد  خلال الاحتفال علي تقديم أغاني الألبوم كاملة - الذي يضم 9 أغنيات-  بآداء درامي راق واستعراضات عالمية للفرقة الإسبانية وعقب كل اغنية يقوم بتوجيه التحية لصناعها.

حيث افتتح الحفل بأغنية "مفتقدني" وسط استقبال حافل من نجوم وضيوف الحفل..ثم " عايز سلامتك" بآداء رومانسي تراجيدي بمشاركة نادر حمدي البيانو التي نالت المزيد من الإعجاب.

وتعالت أجواء الإثارة بأغنية " بسيط" التي أهداها لزوجته علياء البسيوني حيث قام في ختام الأغنية بالنزول من علي خشبة المسرح وجلس بجوارها وقامت الاعلامية رضوي الشربيني من مكانها لتلتقط لهما صورة وفيديو بالموبايل خلال تبادلهما التهاني بالقبلات والاحضان.

f1c074d1e8.jpg
a39c5cd031.jpg
31c7baab24.jpg

واستكمل سعد باقي أغنيات الألبوم " سودا سودا"،"تيجي نحارب"،"عمري اللي فات"،"انا مشيت" واختتم ب "حبيبنا" التي قام خلالها بدعوة صناع الألبوم من الصعود بجواره على خشبة المسرح لتحيتهم وتحية الفرقة الموسيقية الإسبانية وال "dancers".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

