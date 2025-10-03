نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يحيى الفخراني يتصدر التريند ويكشف عن أكثر أدواره المحببة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر النجم الكبير يحيى الفخراني محركات البحث ومواقع التواصل مؤخرًا، بعد ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية حيث استعاد ذكريات مسيرته الفنية الحافلة، متحدثًا عن أشهر أعماله والأدوار الأقرب إلى قلبه.

وأكد الفخراني أنه يحرص على متابعة المسلسلات عبر المنصات الرقمية، وغالبًا ما يرشح له ابنه شادي أعمالًا لمشاهدتها، مشيرًا إلى أن أحد أكثر ما نال إعجابه مؤخرًا كان عملًا من بطولة النجم العالمي أنتوني هوبكنز.



“الملك لير” على خشبة المسرح القومي



بالتوازي مع ظهوره الإعلامي، يواصل يحيى الفخراني تقديم العرض المسرحي “الملك لير”، رائعة الكاتب الإنجليزي وليم شكسبير، على خشبة المسرح القومي. يشارك في البطولة عدد من الفنانين منهم طارق دسوقي، حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف، أمل عبد الله، إيمان رجائي، ريم عبد الحليم وآخرون، العرض من ترجمة فاطمة موسى، وإخراج شادي سرور، ويُعرض أيام الخميس، الجمعة، السبت والأحد من كل أسبوع.



رسالة شكر ووفاء

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالعرض، وجّه الفخراني كلمات شكر وامتنان لعدد من الشخصيات التي أثرت مسيرته، من بينهم الدكتور فاروق حسني، والدكتورة هدى وصفي، والفنان الراحل محمود ياسين. واستعاد ذكرياته مع ياسين حين دعاه للوقوف بجانبه على خشبة المسرح القومي، حيث قدما معًا مسرحية “البهلوان”، كما أعرب عن عشقه للمسرح القومي مؤكدًا أنه دخل في نوبة حزن طويلة عقب الحريق الذي تعرض له المكان، وظل لشهر كامل عاجزًا عن الاقتراب من منطقة العتبة.